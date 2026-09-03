ГигаРекрутёр уже оценил полмиллиона российских соискателей

Через три года ГигаРекрутёр оценит 90% работоспособных россиян. Об этом заявила старший управляющий директор, директор управления привлечения талантов Сбербанка Анна Овчинникова, выступая на Восточном экономическом форуме

Фото: Сбер

Эксперт Сбера выступила на сессии «Роботы или люди: переосмысление производительности». Участниками разговора стали представители крупных российских компаний, госкорпораций, вузов. Модерировала сессию директор по исследовательским проектам и экспертным разработкам Восточного центра государственного планирования Елена Агешина.

Участники дискуссии обсудили цифровизацию и автоматизацию производства и их влияние на рынок труда: как в этой новой экономической реальности создать новые модели производительности, где человек и технология работают в тесной связке; может ли автоматизация помочь решить проблему кадрового и демографического кризиса в регионах и многое другое.

Анна Овчинникова рассказала о вызовах, с которыми сегодня сталкиваются службы, работающие с подбором, привлечением, оценкой кадров в России. Набор навыков, необходимый работодателю здесь и сейчас, зачастую не совпадает с набором навыков, который получил человек, выбирая свою профессию и осваивая её. Старые подходы в IT не работают, потому что технологии меняют сам смысл производства. Так, в Сбере нужны прожект-менеджеры, продакт-оуны (владельцы продукта), которые понимают проект, понимают то, что технологии с ними в одной команде и они вместе создают новый продукт будущего. Человеку с техническим образованием сложно встать в эти гуманитарные рельсы.

На сессии было отмечено, что Сбер много вкладывает в обучение людей новым цифровым навыкам в России в целом и на Дальнем Востоке в частности. 30 августа была открыта «Школа 21» в Петропавловске-Камчатском, 4 сентября её откроют во Владивостоке, а 7 сентября – в Хабаровске. Также озвучен прикладной опыт компании по использовании ИИ при поиске и подборе персонала.