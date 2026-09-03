ПСБ и псковский центр «Мой бизнес» договорились о долгосрочной поддержке участников СВО и их семей

ПСБ и центр «Мой бизнес» в Пскове заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на создание дополнительных возможностей для участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий, военных пенсионеров и членов их семей — в том числе в сфере предпринимательства, профессиональной ориентации и занятости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в банке.

Фото: центр «Мой бизнес»

Соглашение подписали региональный директор ПСБ в Пскове Андрей Копосов и директор псковского центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова.

Одним из ключевых направлений взаимодействия станет развитие предпринимательских инициатив. ПСБ и центр «Мой бизнес» планируют проводить совместные консультации и информационно-разъяснительные мероприятия, обмениваться экспертизой, а также участвовать в реализации программ, которые помогают представителям целевых категорий открыть и развивать собственное дело.

«Для ПСБ важно, чтобы поддержка участников СВО и их семей была комплексной: от консультации и получения необходимых знаний до конкретных инструментов для запуска собственного дела. У банка уже есть практический опыт в этом направлении: программа "Новое звание — предприниматель" помогает участникам СВО и ветеранам освоить предпринимательство и найти возможности для профессиональной реализации. Теперь вместе с центром "Мой бизнес" в Псковской области мы сможем объединить компетенции и ресурсы, чтобы сделать такую поддержку еще более доступной для жителей региона», — отметил региональный директор дополнительного офиса «Псковский» Санкт-Петербургского филиала ПСБ Андрей Копосов.

В рамках соглашения стороны также будут совместно организовывать мероприятия по профессиональной ориентации и занятости, проводить круглые столы, конференции и консультации. Отдельное внимание предполагается уделить информированию предпринимателей и руководителей компаний о доступных мерах поддержки и возможностях взаимодействия.

Сотрудничество ПСБ и псковского центра «Мой бизнес» создает основу для дальнейшего развития совместных проектов и расширения возможностей для предпринимательской и профессиональной реализации жителей региона, резюмировали в банке.