Конференция Импульс Т1 пройдет в четырех российских городах

ИТ-холдинг Т1 проведет технологическую конференцию Импульс Т1 в четырех городах: Москве, Нижнем Новгороде, Казани и Ижевске. Мероприятие состоится 19 ноября. Для выступления в деловой программе в Нижнем Новгороде, Казани и Ижевске необходимо подать заявку до 13 сентября. Регистрация на конференцию для участников доступна в Сети, сообщили Псковской Ленте Новостей в холдинге.

По данным правительства России, количество сотрудников ИТ-отрасли за 2025 год выросло на 20% и достигло почти 1,87 млн человек. При этом сильная ИТ-экспертиза формируется не только в столицах — Москве и Санкт-Петербурге — но и за их пределами: в рейтинге крупнейших ИТ-компаний России доля организаций «родом» из регионов составила 13,8% (140 компаний из 500). Конференция Импульс Т1 ежегодно проводится в разных городах и собирает ИТ-практиков, готовых делиться реальным опытом, инженерными решениями и подходами к работе. Ранее мероприятие уже проходило в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ижевске, Самаре, Томске, Иннополисе и Минске.

«Импульс Т1 объединяет глобальное ИТ-сообщество и становится площадкой для открытого профессионального диалога: через разборы реальных кейсов, споры о подходах и живые дискуссии. Важно, чтобы такой обмен опытом был доступен специалистам из разных регионов. В этом году мероприятие пройдет сразу в четырех городах, и в каждом из них будет фокус на практику: участники смогут попробовать новые инструменты и технологии для решения своих задач уже на конференции», — отмечает Павел Коршиков, руководитель группы разработки сервисов ИТ-холдинга Т1, лидер программного комитета Импульс Т1 2026.

Деловая программа 2026 года включает пять тематических треков: архитектура и проектирование, продуктовое видение и доменная разработка, DevOps как процесс и SDLC, дизайн и пользовательский опыт, а также участие в командах и процессах. Направления Импульса Т1 охватывают все этапы создания программного продукта: участники смогут выйти за рамки своей специализации и получить знания и навыки из смежных областей ИТ.

Программа целиком строится на взаимодействии с аудиторией: каждое выступление будет развиваться с учетом вопросов и обсуждений в зале. Помимо докладов участников ждут мастер-классы, воркшопы, дебаты, прожарка кейсов и круглые столы по направлениям. Такой формат позволяет выстроить индивидуальную траекторию участия в конференции: познакомиться с новыми подходами, протестировать инструменты и обменяться практиками с коллегами. В подготовке Импульса Т1 участвуют профессиональные ИТ-сообщества, среди которых MoscowJS, MoscowCSS, Дока, Московский клуб программистов, Spring АйО, Реворк и другие.

Генеральный информационный партнер Импульса Т1 — ИД Коммерсантъ, стратегический медиа-партнер — News.ru , специальный информационный партнер — AM Live, отраслевые медиа-партнеры — Hi-Tech Mail , Компьютерра, ComNews, ICT Online , ICT 2 GO , RUБЕЖ. Официальные медиа-партнеры — журналы Монокль , Компания и Правила жизни. Друзья конференции — IT Meeting и IT мероприятия России.

За годы существования Импульс Т1 стал одной из крупнейших отраслевых площадок: в 2025 году конференция собрала более пяти тысяч участников и свыше 130 экспертов — руководителей компаний и ведущих специалистов отрасли. В разные годы на сцене Импульса Т1 выступали представители государства, бизнеса и науки, среди которых заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев, журналист и телеведущий Роман Плюсов, семикратная абсолютная чемпионка мира по самолетному спорту Светлана Капанина, футуролог Singularity University Евгений Кузнецов, нейробиолог Олевия Кибер, а также эксперты НИУ ВШЭ, МГТУ имени Николая Баумана, НИЯУ МИФИ, Политехнического музея, СберТеха, Альфа-Банка, РЖД, МегаФона и других компаний и организаций.

Прием заявок на участие в деловой программе Импульса Т1 в Нижнем Новгороде, Казани и Ижевске открыт до 13 сентября. Подробная информация о конференции и требования к докладам доступны на сайте. Регистрация на конференцию для участников доступна по ссылке.