Порховская межрайонная больница опубликовала расписание лекций о здоровье на сентябрь

Порховская межрайонная больница опубликовала в своем канале в мессенджере Мах расписание лекций, которые состоятся в сентябре в учреждении и его филиалах.

Изображение: Порховская межрайонная больница / Мах

Порховская МБ:

7 сентября в 14:00 лекцию по теме «Ишемическая болезнь сердца» проведет врач-терапевт Анастасия Рузанова;

14 сентября в 14:00 лекцию по теме «Гипертоническая болезнь» прочитает врач-терапевт Нина Новикова;

30 сентября в 14:00 на лекцию по теме «Бронхиальная астма» приглашает врач-терапевт Татьяна Васильева.

Филиал «Дновский»:

1 сентября в 13:00 лекцию по теме «Гиперхолестеринемия» проведет врач-терапевт Жанна Гаранина (место проведения ФАП «Моринский»);

8 сентября в 13:00 на лекцию по теме «Гиперхолестеринемия» приглашает врач-терапевт Жанна Гаранина (место проведения ФАП «Нинковский»);

14 сентября в 13:00 лекцию по теме «Бронхиальная астма» прочитает врач-терапевт Полина Ильина (место проведения ФАП «Моринский»);

16 сентября в 13:00 лекцию по теме «Гиперхолестеринемия» проедет врач-терапевт Жанна Гаранина (место проведения ФАП «Выскодский»);

23 сентября в 13:00 состоится лекция по теме «Бронхиальная астма», лектор - врач-терапевт Полина Ильина (место проведения ФАП «Выскодский»).

Филиал «Дедовичский»:

11 сентября в 14:00 лекцию по теме «Бронхиальная астма» проведет врач-терапевт Ольга Бадаркина;

15 сентября в 14:00 на лекцию по теме «Бронхиальная астма» приглашают фельдшер ФАПа Марина Осипова и врач-терапевт Павел Лукин (место проведения ФАП «Крутец»);

21 сентября в 14:00 лекцию по теме «Бронхиальная астма» проведут фельдшер ФАПа Инна Дмитриева и врач-терапевт Павел Лукин (место проведения ФАП «Вязье»);

25 сентября в 14:00 лекцию по теме «Бронхиальная астма» прочитает врач-терапевт Павел Лукин.

Филиал «Бежаницкий»:

11 сентября в 15:00 лекцию по теме «Ревматоидный артрит» проведет врач-терапевт Галина Курганова;

22 сентября в 15:00 на лекцию по теме «Синдром раздраженного кишечника» приглашает врач-терапевт Софья Егорова;

23 сентября в 15:00 пройдет лекция по теме «Инсулинорезистентность. Диагностика. Лечение», ее проведет врач-терапевт Аслан Адамов.

Филиал «Локнянский»: