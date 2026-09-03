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Порховская межрайонная больница опубликовала расписание лекций о здоровье на сентябрь

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Порховская межрайонная больница опубликовала в своем канале в мессенджере Мах расписание лекций, которые состоятся в сентябре в учреждении и его филиалах.

Изображение: Порховская межрайонная больница / Мах

Порховская МБ:

  • 7 сентября в 14:00 лекцию по теме «Ишемическая болезнь сердца» проведет врач-терапевт Анастасия Рузанова;
  • 14 сентября в 14:00 лекцию по теме «Гипертоническая болезнь» прочитает врач-терапевт Нина Новикова;
  • 30 сентября в 14:00 на лекцию по теме «Бронхиальная астма» приглашает врач-терапевт Татьяна Васильева.

Филиал «Дновский»:

  • 1 сентября в 13:00 лекцию по теме «Гиперхолестеринемия» проведет врач-терапевт Жанна Гаранина (место проведения ФАП «Моринский»);
  • 8 сентября в 13:00 на лекцию по теме «Гиперхолестеринемия» приглашает врач-терапевт Жанна Гаранина (место проведения ФАП «Нинковский»);
  • 14 сентября в 13:00 лекцию по теме «Бронхиальная астма» прочитает врач-терапевт Полина Ильина (место проведения ФАП «Моринский»);
  • 16 сентября в 13:00 лекцию по теме «Гиперхолестеринемия» проедет врач-терапевт Жанна Гаранина (место проведения ФАП «Выскодский»);
  • 23 сентября в 13:00 состоится лекция по теме «Бронхиальная астма», лектор - врач-терапевт Полина Ильина (место проведения ФАП «Выскодский»).

Филиал «Дедовичский»:

  • 11 сентября в 14:00 лекцию по теме «Бронхиальная астма» проведет врач-терапевт Ольга Бадаркина;
  • 15 сентября в 14:00 на лекцию по теме «Бронхиальная астма» приглашают фельдшер ФАПа Марина Осипова и врач-терапевт Павел Лукин (место проведения ФАП «Крутец»);
  • 21 сентября в 14:00 лекцию по теме «Бронхиальная астма» проведут фельдшер ФАПа Инна Дмитриева и врач-терапевт Павел Лукин (место проведения ФАП «Вязье»);
  • 25 сентября в 14:00 лекцию по теме «Бронхиальная астма» прочитает врач-терапевт Павел Лукин.

Филиал «Бежаницкий»:

  • 11 сентября в 15:00 лекцию по теме «Ревматоидный артрит» проведет врач-терапевт Галина Курганова;
  • 22 сентября в 15:00 на лекцию по теме «Синдром раздраженного кишечника» приглашает врач-терапевт Софья Егорова;
  • 23 сентября в 15:00 пройдет лекция по теме «Инсулинорезистентность. Диагностика. Лечение», ее проведет врач-терапевт Аслан Адамов.

Филиал «Локнянский»:

  • 1 сентября в 14:00 лекцию по теме «Артериальная гипертензия» проведет врач-терапевт Галина Колосова;
  • 3 сентября в 14:00 на лекцию по теме «Сахарный диабет. Типы» приглашает врач-эндокринолог Ольга Захарова;
  • 7 сентября в 14:00 будет лекция по теме «Лечение сахарного диабета», лектор - врач-эндокринолог Ольга Захарова;
  • 8 сентября в 14:00 лекцию по теме «Ишемическая болезнь сердца» проведет врач-терапевт Галина Колосова;
  • 11 сентября в 14:00 будет лекция по теме «Самоконтроль глюкозы крови. Диета», проведет ее врач-эндокринолог Ольга Захарова;
  • 14 сентября в 14:00 на лекцию по теме «Осложнения сахарного диабета» зовет врач-эндокринолог Ольга Захарова;
  • 15 сентября в 14:00 лекцию по теме «Хроническая обструктивная болезнь лёгких» проведет врач-терапевт Галина Колосова;
  • 18 сентября в 14:00 состоится лекция по теме «Профилактика осложнений сахарного диабета», лектор - врач-эндокринолог Ольга Захарова;
  • 22 сентября в 14:00 лекцию по теме «Хронический гастрит. Язвенная болезнь желудка» проведет врач-терапевт Елизавета Кузнецова;
  • 29 сентября в 14:00 будет лекция по теме «Фибрилляция предсердий», ее проведет врач-терапевт Елизавета Кузнецова.
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