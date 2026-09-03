Порховская межрайонная больница опубликовала расписание лекций о здоровье на сентябрь

Порховская межрайонная больница опубликовала в своем канале в мессенджере Мах расписание лекций, которые состоятся в сентябре в учреждении и его филиалах.
Изображение: Порховская межрайонная больница / Мах
Порховская МБ:
- 7 сентября в 14:00 лекцию по теме «Ишемическая болезнь сердца» проведет врач-терапевт Анастасия Рузанова;
- 14 сентября в 14:00 лекцию по теме «Гипертоническая болезнь» прочитает врач-терапевт Нина Новикова;
- 30 сентября в 14:00 на лекцию по теме «Бронхиальная астма» приглашает врач-терапевт Татьяна Васильева.
Филиал «Дновский»:
- 1 сентября в 13:00 лекцию по теме «Гиперхолестеринемия» проведет врач-терапевт Жанна Гаранина (место проведения ФАП «Моринский»);
- 8 сентября в 13:00 на лекцию по теме «Гиперхолестеринемия» приглашает врач-терапевт Жанна Гаранина (место проведения ФАП «Нинковский»);
- 14 сентября в 13:00 лекцию по теме «Бронхиальная астма» прочитает врач-терапевт Полина Ильина (место проведения ФАП «Моринский»);
- 16 сентября в 13:00 лекцию по теме «Гиперхолестеринемия» проедет врач-терапевт Жанна Гаранина (место проведения ФАП «Выскодский»);
- 23 сентября в 13:00 состоится лекция по теме «Бронхиальная астма», лектор - врач-терапевт Полина Ильина (место проведения ФАП «Выскодский»).
Филиал «Дедовичский»:
- 11 сентября в 14:00 лекцию по теме «Бронхиальная астма» проведет врач-терапевт Ольга Бадаркина;
- 15 сентября в 14:00 на лекцию по теме «Бронхиальная астма» приглашают фельдшер ФАПа Марина Осипова и врач-терапевт Павел Лукин (место проведения ФАП «Крутец»);
- 21 сентября в 14:00 лекцию по теме «Бронхиальная астма» проведут фельдшер ФАПа Инна Дмитриева и врач-терапевт Павел Лукин (место проведения ФАП «Вязье»);
- 25 сентября в 14:00 лекцию по теме «Бронхиальная астма» прочитает врач-терапевт Павел Лукин.
Филиал «Бежаницкий»:
- 11 сентября в 15:00 лекцию по теме «Ревматоидный артрит» проведет врач-терапевт Галина Курганова;
- 22 сентября в 15:00 на лекцию по теме «Синдром раздраженного кишечника» приглашает врач-терапевт Софья Егорова;
- 23 сентября в 15:00 пройдет лекция по теме «Инсулинорезистентность. Диагностика. Лечение», ее проведет врач-терапевт Аслан Адамов.
Филиал «Локнянский»:
- 1 сентября в 14:00 лекцию по теме «Артериальная гипертензия» проведет врач-терапевт Галина Колосова;
- 3 сентября в 14:00 на лекцию по теме «Сахарный диабет. Типы» приглашает врач-эндокринолог Ольга Захарова;
- 7 сентября в 14:00 будет лекция по теме «Лечение сахарного диабета», лектор - врач-эндокринолог Ольга Захарова;
- 8 сентября в 14:00 лекцию по теме «Ишемическая болезнь сердца» проведет врач-терапевт Галина Колосова;
- 11 сентября в 14:00 будет лекция по теме «Самоконтроль глюкозы крови. Диета», проведет ее врач-эндокринолог Ольга Захарова;
- 14 сентября в 14:00 на лекцию по теме «Осложнения сахарного диабета» зовет врач-эндокринолог Ольга Захарова;
- 15 сентября в 14:00 лекцию по теме «Хроническая обструктивная болезнь лёгких» проведет врач-терапевт Галина Колосова;
- 18 сентября в 14:00 состоится лекция по теме «Профилактика осложнений сахарного диабета», лектор - врач-эндокринолог Ольга Захарова;
- 22 сентября в 14:00 лекцию по теме «Хронический гастрит. Язвенная болезнь желудка» проведет врач-терапевт Елизавета Кузнецова;
- 29 сентября в 14:00 будет лекция по теме «Фибрилляция предсердий», ее проведет врач-терапевт Елизавета Кузнецова.