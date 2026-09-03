«Инфопена»: Чемпионат по ловле свиньи, красивая месть бывшему и 10 комплектов ненастоящих детей

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Инфопена».

Ведущие Артем Татаренко, Светлана Буканова и Владимир Афанасьев, как обычно, будут плавать по волнам юмора, самоиронии и создавать для вас хорошее настроение, выбирая самые интересные, любопытные и необычные новости в бурном информационном море.

Сегодня в выпуске: чемпионат по ловле свиньи, музыка вместо школьных звонков, красивая месть бывшему и 10 комплектов ненастоящих детей.

Об этом и не только — в 13.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.