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Скорая помощь спасла мужчину от инфаркта в Великих Луках

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Бригада скорой помощи спасла мужчину от инфаркта в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в лечебном учреждении, прикрепив текст благодарности от супруги пациента. 

«30 августа рано утром у мужа появились боль и жжение в груди, примерно в 6:15, пришлось вызвать скорую помощь. Бригада приехала быстро. Девушки профессионально и очень быстро выявили причину болей, у мужа оказался инфаркт. Благодаря своевременно оказанной ими помощи муж идет на поправку. Отдельное спасибо – Екатерине Остапенко и Елене Алексеевой за теплоту души. Пожалуйста, передайте им слова огромной благодарности за профессионализм и чуткое отношение», – говорится в благодарности. 

Ранее сообщалось, что единый диспетчерский центр Псковской станции скорой медицинской помощи зарегистрировал 2 914 обращений за неделю с 24 по 31 августа. 

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