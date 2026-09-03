«Гайд-парк»: Депутат Юрий Бурлин о работе в гордуме и деятельности в округе №1

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Гайд-парк».

Гость студии – депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №1, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Юрий Бурлин. Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о его деятельности в гордуме и на территории округа.

Каковы основные итоги недавнего контрольного выезда в 1-й округ, в котором, кроме Юрия Бурлина, приняли участие глава Пскова Борис Елкин, депутат Госдумы Александр Козловский и депутат Заксобрания Псковской области Алексей Севастьянов? Работает ли логика - от выезда к выезду решать определенные вопросы? Устраивает ли Юрия Бурлина качество ремонта улицы Советской, который идет на данный момент? Какие работы проведены в рамках подготовки школ, расположенных в центре Пскова, к новому учебному году? Какие вопросы комитета гордумы по ЖКХ и благоустройству являются сейчас приоритетными? Об этом и не только – в эфире.