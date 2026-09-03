 
Общество

«Гайд-парк»: Депутат Юрий Бурлин о работе в гордуме и деятельности в округе №1

0

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Гайд-парк». 

Гость студии – депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №1, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Юрий Бурлин. Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о его деятельности в гордуме и на территории округа. 

Каковы основные итоги недавнего контрольного выезда в 1-й округ, в котором, кроме Юрия Бурлина, приняли участие глава Пскова Борис Елкин, депутат Госдумы Александр Козловский и депутат Заксобрания Псковской области Алексей Севастьянов? Работает ли логика - от выезда к выезду решать определенные вопросы? Устраивает ли Юрия Бурлина качество ремонта улицы Советской, который идет на данный момент? Какие работы проведены в рамках подготовки школ, расположенных в центре Пскова, к новому учебному году? Какие вопросы комитета гордумы по ЖКХ и благоустройству являются сейчас приоритетными? Об этом и не только – в эфире. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Бурлин Юрий Вячеславович

Бурлин Юрий Вячеславович

Депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026