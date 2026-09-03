Победительница конкурса «Мисс Псков-2026» выиграет сертификат на 100 000 рублей

В Пскове продолжается запись на кастинг регионального этапа национального конкурса «Мисс Россия» - «Мисс Псков-2026». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Изображение предоставлено организаторами

«Стань участницей шоу №1 в нашем регионе и выиграй сертификат на 100 000 рублей», - призвали организаторы.

Требования для участия: возраст от 16 лет, фотогеничность и желание победить.

Предварительная регистрация доступна через личные сообщения в группе «Мисс Псков» конкурса «Мисс Россия» в сети «ВКонтакте» или по телефону: 8-911-350-19-14.

Напомним, также в Пскове стартовал кастинг фестиваля «Миссис Псков-2026».