Инициативы граждан России реально работают. Созданная миллионами соотечественников, в том числе жителями Псковской области, Народная программа «Единой России» приносит результат. Она стала стратегическим планом развития всей страны и нашего родного края — Пскова, Великих Лук, всех муниципальных округов.

Сегодня мы подводим итог этой работы: данное людям слово сдержано и Партия ответственно заявляет — план выполнен.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области:



В Псковскую область за последние пять лет привлечено более 275 миллиардов рублей. Это беспрецедентная цифра, такого в новейшей истории Псковской области не было никогда. Значимую роль в финансировании играют президентские национальные проекты и различные государственные программы, которые были либо предложены, либо поддержаны партией «Единая Россия».



Факты говорят сами за себя: открыты новые школы и учреждения здравоохранения, благоустроены дворы и общественные пространства, построены спортивные и детские площадки, отремонтированы сотни километров дорог, сделано много других важных дел. Системная поддержка оказывается участникам специальной военной операции и их семьям.

Александр Котов, председатель Законодательного Собрания Псковской области:



Народная программа «Единой России» является ориентиром для всех уровней власти – муниципального, регионального и федерального. Наказы людей нашли своё отражение в государственных программах и президентских национальных проектах. С их помощью мы решали все поставленные избирателями задачи. Выполнение Народной программы позволило региону двигаться вперед по всем ключевым направлениям.





Есть результат. Для тебя, для региона, для страны!

























Результат работы налицо, но останавливаться на достигнутом нельзя. Впереди новые горизонты и цели на период до 2031 года.

Есть результат. Есть план. Есть будущее!

*Все указанные в данном материале действия и планы реализуются на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Изготовитель – ООО "Гражданская Пресса", 180007, Псковская область, г. Псков, Петровская ул., д. 51, этаж 9 помещ. 9, ИНН 6027066289. Заказчик – Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тираж – в 1 экз.. Дата изготовления – 03.09.2026. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»».