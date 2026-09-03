В Невельском округе запретили перемещение через границу РФ 750 кг молока и колбас

Три случая незаконного перемещения 750 килограмм молока и колбасных изделий пресекли государственные инспекторы управления Россельхознадзора в деревне Лобок, расположенной на российско-белорусском участке государственной границы РФ в Невельском округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

При проведении контрольных процедур должностные лица ведомства установили, что на партии готовой продукции отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение и безопасность товаров. Также все партии, требующие соблюдения температур при транспортировке и хранении, перемещались с нарушением ветеринарно-санитарных требований. В транспортах также не было холодильников.

Перемещение 750 килограмм готовой продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, в сопровождении актов о возврате грузы были возвращены на территорию Республики Беларусь.

В отношении владельцев товаров составлены протоколы об административных правонарушениях.