Главная задача, которая ставится при реализации проекта «Сердце Окольного города», — сохранить и освежить территорию, а также сделать там точку притяжения для местных жителей и туристов. Об этом рассказал депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №1, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Юрий Бурлин в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Напомним, территории сквера Породненных городов, так называемого «сквера с гномиками» и зеленая зона рядом с церковью Николы со Усохи выиграли в программе «Развитие малых городов и исторических поселений» с проектом «Сердце Окольного города», теперь их ждет благоустройство. На эти цели выделят 112,8 миллиона рублей.

Как отметил гость студии, кардинальных планов по изменению данной территории нет. У жителей Пскова есть запрос на сохранение зеленого каркаса, который сейчас присутствует в этих зонах. «Он был очень большой. Поэтому 100% деревьев на данной территории сохранят, за исключением тех, которые после экспертизы признают аварийными», — уточнил Юрий Бурлин.

Также был запрос на устройство дорожных покрытий, малых архитектурных форм и точек притяжения не только туристов, но и местных жителей. «Перед нами также стоит задача сформировать определенную точку притяжения на данной территории, чтобы там можно было провести мероприятия, поставить лавочки и сделать дорожки с освещением, чтобы сформировать сообщество вокруг объекта. Данные манипуляции, по моему мнению, дадут вторую жизнь данному месту», — прокомментировал депутат.

Юрий Бурлин поделился, что сравнительно недалеко от территории, где будет реализован проект «Сердце Окольного города», пролегают туристические маршруты, ежедневно там проходит много людей. Но на данный момент не смотря на близость турзоны верхнюю набережную зачастую обходят стороной.