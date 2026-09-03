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Токарь из Великих Лук представит регион в финале конкурса «Лучший по профессии»

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Победитель регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», токарь шестого разряда ЗАО «ЗЭТО» Сергей Токабаев представляет регион на федеральном этапе, который в эти дни проходит в Пензенской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотография пресс-службы Областного центра занятости населения

На региональном этапе великолучанин уверенно занял первое место, показав высокий профессионализм и широкий технический кругозор. Сергей Токабаев имеет 16-летний стаж работы, высшее образование по специальности «строительство» (ПсковГУ) и диплом Великолукского политехнического колледжа.

На федеральном этапе конкурсантам предстоит выполнить практическое задание на токарных станках пензенского производства: обработать детали, нарезать резьбу, работать с алюминиевыми сплавами. Также участников ждут проверка теоретических знаний и тест по технике безопасности. Однако точное задание конкурсанты узнают прямо перед стартом профессиональных состязаний.

Призовой фонд конкурса — один миллион рублей за первое место, 500 тысяч за второе и 300 тысяч за третье. Победитель дополнительно получит профессиональный токарный станок.

Конкурс «Лучший по профессии» проводится в рамках президентского национального проекта «Кадры» с целью повышения престижа рабочих специальностей и выявления талантливых кадров.

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