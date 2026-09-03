Планы по работе с молодежью для пяти муниципалитетов Псковской области помогли составить в «Сенеже»

Специалисты пяти муниципалитетов Псковской области приняли участие во всероссийском семинаре для экспертов по молодёжной политике, который организовало Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) в мастерской управления «Сенеж». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном министерстве молодёжной политики.

Фото здесь и далее: министерство молодёжной политики Псковской области

В мероприятии приняли участие более 400 человек из всех регионов России, включая представителей региональных властей и профильных ведомств. Псковскую область представили пять специалистов: Семён Лебедев из города Великие Луки, Дмитрий Савельев из Порховского округа, Мария Титенкова из Локнянского округа, Ирина Яковлева из Дедовичского округа и Светлана Чигилинская из Гдовского округа.

В течение трёх дней участники разрабатывали проектные решения для своих территорий. Они опирались на инструменты национального проекта «Молодёжь и дети» и возможности обновлённого законодательства в сфере молодёжной политики. Организаторы выстроили программу семинара вокруг реальных запросов регионов, отметили в министерстве.

Эксперты обсудили ключевые темы: вовлечение подростков, не охваченных молодёжными объединениями, раннее выявление рисков деструктивного поведения, а также взаимодействие школы, спорта, культуры и «Движения Первых». Участники также рассмотрели переход в патриотическом воспитании от разовых акций к системной работе, привлечение грантовой поддержки в малых и удалённых муниципалитетах и наполнение молодёжных центров содержательными программами.

Специалисты уделили отдельное внимание сквозным темам форума: Году единства народов России, поддержке участников специальной военной операции и социальной архитектуре. В рамках образовательной программы они разбирали практики вовлечения ветеранов СВО в воспитательную работу и поддержку их семей, а также изучали инструменты полевых исследований территории и модерации дискуссий в цифровой среде.

По итогам работы участники составили годовые планы по работе с молодёжью на территории каждого муниципалитета.