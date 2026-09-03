Псковичи могут подать заявку на грант до 1 млн рублей

Приём заявок на всероссийский конкурс молодёжных проектов «Росмолодёжь.Гранты. 2 сезон» продолжает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь). Конкурс реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и является последним заочным грантовым конкурсом среди физических лиц в 2026 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодежи и общественных инициатив Псковской области.

Заявочная кампания продлится до 15 сентября текущего года, 12:00 по московскому времени . Участники, прошедшие конкурсный отбор, смогут получить грантовую поддержку в размере до 1 000 000 рублей на реализацию своих социально значимых проектов .

К участию приглашаются граждане Российской Федерации и Республики Абхазия в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Победители предыдущих сезонов также могут подать заявку при условии завершения реализации проекта и сдачи отчётности.

Конкурс проводится по 18 тематическим направлениям, охватывающим широкий спектр молодёжных инициатив. Среди них — организация занятости молодёжи и развитие малых территорий, добровольчество, экологическое просвещение и здоровый образ жизни, сохранение исторической памяти и семейных ценностей, молодёжный туризм, медиа, наука и технологии, творчество, наставничество, поддержка межкультурного диалога и профилактика негативных явлений в молодёжной среде .

Каждый участник может подать не более одной заявки с одним проектом в одной номинации.

Заявки принимаются в заочном формате через федеральную государственную автоматизированную информационную систему «Молодежь России».

По итогам первого сезона конкурса 2026 года поддержку получили 710 социально значимых проектов на общую сумму около 500 млн рублей. Организаторы призывают молодых авторов не откладывать подачу заявки и успеть воспользоваться последним шансом для получения грантовой поддержки в этом году.