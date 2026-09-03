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Осенняя ярмарка трудоустройства пройдёт в Пскове 30 сентября

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Осенняя ярмарка трудоустройства пройдёт 30 сентября в Кадровом центре Пскова и Псковского округа, расположенном по адресу: улица Коммунальная, 71а. Начало в 12:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

Изображение: администрация Пскова

Организаторы приглашают на мероприятие граждан, которые ищут работу, хотят сменить сферу деятельности или подобрать подходящие вакансии. Также приглашают работодателей представить свои открытые позиции и найти квалифицированные кадры.

На ярмарке участники напрямую пообщаются с HR-специалистами и представителями компаний. Посетители узнают об актуальных вакансиях и условиях труда. Соискатели пройдут первичное собеседование и получат предложения о работе. Специалисты Кадрового центра также проведут профессиональные консультации для всех обратившихся граждан.

«Сделайте шаг к новым возможностям — приходите на ярмарку трудоустройства!» - призвали в администрации.
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