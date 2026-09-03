Т2 запускает возможность межрегионального переноса номера

Российский оператор мобильной связи Т2 снимает региональные ограничения на перенос номера от других операторов и вводит возможность смены домашнего региона внутри собственной сети. Чтобы процедура заработала безупречно с первого дня, оператор провел масштабный пилотный проект по настройке IT-инфраструктуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе оператора.

Новые правила отменяют географические ограничения для переноса номера при смене мобильного оператора (MNP). Теперь пользователи могут перенести свой номер от другого оператора в сеть Т2, находясь вне домашнего региона, где была оформлена SIM-карта. При этом стоимость и сроки процедуры остаются стандартными.

Для действующих абонентов Т2 компания открывает возможность перевести свой номер из одного региона в другой. Подать заявление на смену региона можно в точках продаж оператора. Процедура занимает до четырех дней.

Запуск стал возможен благодаря успешному пилотному проекту. В течение двух месяцев команда Т2 тестировала сценарии и оптимизировала процессы, чтобы обеспечить бесшовный переход для всех категорий абонентов с первого дня вступления в силу законодательной инициативы.