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Т2 запускает возможность межрегионального переноса номера

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Российский оператор мобильной связи Т2 снимает региональные ограничения на перенос номера от других операторов и вводит возможность смены домашнего региона внутри собственной сети. Чтобы процедура заработала безупречно с первого дня, оператор провел масштабный пилотный проект по настройке IT-инфраструктуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе оператора.

Новые правила отменяют географические ограничения для переноса номера при смене мобильного оператора (MNP). Теперь пользователи могут перенести свой номер от другого оператора в сеть Т2, находясь вне домашнего региона, где была оформлена SIM-карта. При этом стоимость и сроки процедуры остаются стандартными.

Для действующих абонентов Т2 компания открывает возможность перевести свой номер из одного региона в другой. Подать заявление на смену региона можно в точках продаж оператора. Процедура занимает до четырех дней.

Запуск стал возможен благодаря успешному пилотному проекту. В течение двух месяцев команда Т2 тестировала сценарии и оптимизировала процессы, чтобы обеспечить бесшовный переход для всех категорий абонентов с первого дня вступления в силу законодательной инициативы.

«Запуск межрегионального MNP – драйвер рыночного баланса и честной конкуренции в отрасли. Чтобы сделать его возможным, мы прошли непростой путь, требовавший серьезной технической проработки. Ранее мы делали все возможное в рамках действующих правил, чтобы помочь клиентам сохранить связь при переезде, но не могли дать им настоящей свободы. Сегодня мы стираем эти границы. Для современного человека номер телефона – это ключ к цифровой жизни: к нему привязаны банки, Госуслуги, мессенджеры и социальные сети. Мы выстроили сервис, который обеспечивает безупречный клиентский опыт и позволяет абонентам чувствовать себя как дома в любой точке страны, не теряя доступ к важным цифровым ресурсам», - отметила заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева. 
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