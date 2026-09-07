Забор у школы №1, «Сердце Окольного города» и парковки: Юрий Бурлин об итогах депутатского выезда

Депутатские выезды по городу Пскову проводятся регулярно, несколько раз в год. В ходе мероприятий представители различных органов городской власти контролируют ход работ, принимают уже завершенные объекты или указывают на проблемы, которые необходимо оперативно исправить. В частности, в программы подобных выездов входят территории, которые благоустраивают по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также инициативы местных ТОСов.

Какие итоги можно выделить по итогам выездов в округ Пскова №1 в этом и в прошлом году? На каком этапе реализации находится проект «Сердце Окольного города»? Какие ожидания есть у местных властей относительного данной инициативы? Как организована работа ТОСов в городе Пскове? На эти и многие другие вопросы в эфире ПЛН FM (102.6) ответил депутат Псковской городской Думы по избирательному округу №1, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Юрий Бурлин.

- Юрий Вячеславович, расскажите, пожалуйста, про депутатские выезды. Большим пулом совместно с председателем Псковской городской Думы Александром Гончаренко и главой города Борисом Елкиным обязательно раз в сезон, а то и чаще посещаете муниципальные округа. Какие итоги вы бы подвели с предыдущего выезда, который состоялся в ноябре?

- В осенний выезд мы посетили двор бывшего магазина «Малыш» на улице Советской 1/3. Можно сказать, что мы поехали по следам предыдущих выездов, чтобы проконтролировать выполнение работ и уже принять работу у подрядчика, который выполнил ремонт «бедового» проезда.

Также мы посетили школу №1, где был запрос по ремонту забора. Он был в очень плохом состоянии, поскольку ранее там производились ремонтные работы на дороге, ездила тяжелая техника. Также деревья и фундаменты там были не в очень хорошем состоянии. Они не рассчитаны на работу тяжелой техники, поэтому это была «болевая точка» в статусном месте. Соответственно, сразу же была дана задача ее привести в подобающий вид. Поручение было организовано, и на прошедшем выезде мы проверили его реализацию: работа проводилась, к выполнению задач приступили, первый этап успели закончить к 1 сентября.

Пока что только первый этап, потому что данный проект - капиталоемкий, и финансирование было разделено. Мы заключили двухгодичный контракт, который требуется выполнить именно за два года. С подрядчиком ведется коммуникация, так что, возможно, именно он приступит и к дальнейшей работе. Они передохнут, и при наличии технической возможности, то есть, с условием обеспечения безопасности ребятишек, приступят к дальнейшей работе.

- Какие конкретно работы уже произведены на данном объекте?

- Сейчас подводится забор под верхний уровень. Уже выложена кладка самих столбов, сделан фундамент, производилась комплектация решетками, они все новые и окрашены в заводских условиях.

- Можно же бы просто 3D-сетку натянуть, например, или из-за того, что это памятник, так сделать нельзя?

- Это был один из основных вопросов, потому что стоимость проекта большая. Условно, либо забор за 12-13 миллионов, либо ремонт спортзала где-то. Но, учитывая то, что школа историческая, находится в историческом центре города, было необходимо сделать забор в таком же историческом формате, поэтому 3D-сетку не поставишь.

Забор был в аварийном состоянии, и надо было стремительно реагировать на эту историю. Но для проведения работ на данной локации требовалось согласование комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области. Согласование прошло быстро, и все компетентные службы отработали оперативно, поэтому это один из хороших результатов контрольных выездов. Быстро реализовали и показали гражданам, что это реально работает. Вдобавок, я думаю, вовлеченность заказчиков, директора школы, постоянный контроль всех городских служб тоже сыграли важную роль в реализации данного проекта, потому что это центр города со всеми вытекающими последствиями.

Ранее, недалеко от нового объекта, была небольшая проблема с воркаут-площадкой. Был запрос на установку камер видеонаблюдения из-за актов вандализма. Поэтому мы оперативно скооперировались и решили вопрос: до конца предыдущего года установили камеры в рамках системы «Безопасный город», и теперь их наличие снимает лишние проблемы в перспективе. Вроде и мелочи, но из этих мелочей все и складываются. Маленькие победы, но я считаю, чем больше подобных побед будет, тем лучше будет для граждан, которые живут не только в центральном района города, но в целом в Пскове.

- Теперь давайте подведем итоги последнего выезда, который прошел недавно. Как вы оцениваете работу по благоустройству в сквере в центре города? Ведь это в том числе и большая победа Пскова на всероссийском уровне. И тут вас можно поздравить с тем, что в вашем округе будет проведена грандиозная работа в следующем сезоне.

- Я соглашусь, победа проекта «Сердце Окольного города» – это большая работа команды города и епархии в том числе, потому что на одном из последних этапов она также подключилась к работе. И сначала речь шла о сквере Породнённых городов, но буквально на последнем этапе в этот проект вошел сквер около церкви Николы со Усохи. И получилось так, что увеличились масштабы проекта, а епархия привлекла внебюджетные средства, потому что одним из важных условий победы в данном конкурсе является привлечение внебюджетных средств, что иногда становится сдерживающим фактором, потому что муниципалитеты и регион вкладывают свои средства. И то, что этот сквер подавался на конкурс, очень важно и ценно как для жителей центрального района города, так и лично для меня, и для тех людей, которые слышали об этом. Было собрано большое количество разных мнений по этому поводу с помощью опросов: были проведены работы с экспертным сообществом, просто с городским сообществом, с молодежной аудиторией, со взрослыми. И люди, которые этим занимаются, достаточно профессиональны в своем деле. И когда стали слушать людей, были получены самые разные мнения. Задача администрации и команды проекта была - получить информацию от всех, учесть все мнения и пожелания, чтобы не затронуть какие-то скрепы, и в то же время дать новое дыхание территории.

- Также надо понимать, что самовольничать никто не даст, потому что это проект «Сердце Окольного города». Там без разрешения лопату воткнуть нельзя, потому что это особо охраняемая территория. В связи с этим возникает вопрос, на что делается упор в данном проекте?

- Я бы сказал, сохраняя, но освежая, потому что там нет кардинальных планов, например, вырубить все деревья и сделать подземный этаж. Наоборот, был запрос на сохранение зеленого каркаса, который сейчас присутствует, а он очень большой. Поэтому 100% деревьев на данной территории сохранят, за исключением тех, которые после экспертизы признают аварийными.

Также был запрос на создание и установку дорожных покрытий, малых архитектурных форм и точек аттракции. Поэтому перед нами также стоит задача сформировать определенную точку притяжения на данной территории, чтобы там можно было провести мероприятия. Нужно поставить лавочки и сделать дорожки с освещением, чтобы сформировать сообщество вокруг объекта. Данные манипуляции, по моему мнению, дадут вторую жизнь данному месту, потому что сейчас это больше транзитная зона, как и сквер Породненных городов: там люди просто проходят мимо, за счет чего территории тихие и спокойные. К тому же сейчас есть запрос на место, где люди смогут остановиться и передохнуть.

Недалеко от территории, где будет реализован проект «Сердце Окольного города», есть очень хорошая зона, где пролегают туристические маршруты, где ежедневно проходит много людей. Но на данный момент, не смотря на близость турзоны, верхнюю набережную зачастую обходят стороной: либо люди идут на набережную, либо даже не заходят на нее. Многие даже не знают, что там есть сквер. А сейчас появилась возможность это изменить, и на данный момент уже проводится капитальный ремонт стены, что тоже важно для того, чтобы эта территория стала частью туристических маршрутов или индивидуальных прогулок, чтобы люди проходили и видели точки притяжения, которые будут, потому что наша задача в том числе, чтобы люди не только проходили, но и останавливались.

- Сейчас также начинается реализация проекта по благоустройству общественного пространства по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» на улице Яна Фабрициуса. Это еще один проект, который зарекомендовал себя. Как дела обстоят там?

- На территории города Пскова у нас было три-четыре проекта, которые заявлялись на данную программу. Мы пообщались с жителями муниципалитета и решили, что данная территория имеет возможность обновиться. Здесь схожая ситуация со сквером Породненных городов: там нет точек притяжения как туристических, так и исторических, но есть для местных жителей, например, бывший стадион «Локомотив», детский центр и детский бассейн. Когда мы проводили опросы, люди говорили, что им не надо здесь много чего делать, можно только освежить, сделать дорожки, добавить растительности, освещение, но не надо делать большой мегапарк, потому что хочется покоя.

Борис Елкин озвучивает, что мы сейчас уже отходим от реализации больших проектов, как парк на реке Милевка или сквер у гостиницы «Рижская». Мы это делаем для того, чтобы победителей было больше: вместо двух-трех стало четыре, пять или шесть. И чтобы маленькие, локальные места, которые постоянно участвуют в этом голосовании, также имели возможность победить.

Сейчас мы вошли в коммуникацию с архитектурным сообществом города Пскова, они нам помогают в нашем округе, и мы хотим предложить те концепции, которые можно будет обсудить и затем реализовать. Например, зеленые деревья стоят, и есть смысл провести их санацию. После сделать небольшое местечко на территории округа, которое будет точкой притяжения, но не слишком сильно поменяет жизнь вокруг. Через такие маленькие, точечные дела мы сможем показать, что в Пскове есть не только большие парки и скверы.

- Улица Советская делалась достаточно давно, сейчас есть определенные неудобства в связи с тем, что там работает подрядчик. Улица небольшая, никуда не передвинешь ни дома, ни парковки. Вас устраивает, как работает подрядчик, и тот результат, который получится?

- Я считаю, что данный подрядчик имеет хороший опыт, что очень важно. Он четко выполняет поставленные задачи, прислушивается к замечаниям и оперативно решает вопросы. Нет такого, что подрядчик переложил ответственность на город. Поэтому я считаю, что у нас сложился хороший симбиоз.

Подрядчик делает свою работу. Даже в недавно сложившейся ситуации, когда Октябрьский проспект перекрыли для проведения работ по линии «Горводоканала», подрядчик вместо того, чтобы укладывать асфальт на Советской улице от «ЦУМа» до улицы Некрасова, открыл эту дорогу и проводил другие работы, связанные с благоустройством и с тротуарами. Благодаря этому город не совсем встал.

Также часто возникает вопрос у местных жителей: «Как делать так, чтобы у нас все было хорошо с зеленью, было достаточно парковок, но в то же время не было проблем с падением деревьев и безопасностью дорожного движения?». Сейчас одна из важнейших вещей уже сделана: администрация согласовала серьезное заужение улицы Советской. Раньше там было четыре полосы, а будет две полосы и парковочные места. Для этого там делают парковочные кармашки. Но основная идея была не только в создании парковочных мест, но и в том, чтобы понизить скорость транспорта в центре города. Это может влиять на транзакционные передвижения людей, но чем ниже скорость, тем выше безопасность дорожного движения. На улице Советской мы понизим скорость и сделаем треугольники видимости. Они будут обеспечены поребриком, чтобы при выезде с той или иной прилегающей улицы машина не стояла впритык для обеспечения свободного проезда. Часть зеленой зоны будет оформлена клумбами, и на этих клумбах будет обеспечена посадка деревьев.

Опыт улицы Некрасова от Октябрьского проспекта до улицы Советской показал, что в городе есть красивые светлые улицы с открытыми фасадами зданий, на которые установлена подсветка, и образ города начинает играть по-другому. Поэтому я считаю, что ремонт данной улицы будет хорошим подспорьем: будет хорошая, целостная улица, которая лет 15-20 не потребует больших ремонтных работ. Еще не менее важно то, что там будут организованы тротуары. Потому что была и есть проблема, что мы делаем много дорог для водителей, но не для пешеходов. Все это из-за сложностей с дорожным фондом: администрация не имеет права тратить деньги на тротуары. Но и этот вопрос был решен.

- ТОСы вашего округа также очень активные. Каждый год они выигрывают в разных конкурсах, и каждый год хотят сделать все лучше и лучше ту территорию, где они живут. Расскажите, пожалуйста, об их работе.

- Хотелось бы похвастаться и поддержать своих активистов и ТОСы. Это те люди, которые мало того, что небезразличны к своему дому, они начинают быть небезразличны и к своему городу в целом. Порядка девяти участников ТОСов заявились на городские гранты в этом году. Кто-то делает благоустройство для себя, кто-то проводит ремонтные работы. Это хорошая практика, которая еще формируется. И я, со своей стороны, с поддержкой администрации, буду ее дальше улучшать и продвигать.

Одной из точек контрольного выезда был теннисный спортивный зал Псковского кооперативного техникума. Там есть небольшая территория между колледжем искусств, кооперативным техникумом и школой №1. Это небольшой закуток, который сейчас инициативная группа стала оформлять для подачи заявки. Они хотят там видеть место для тихого отдыха, потому что спортивная площадка рядом есть, детская площадка - тоже. Площадь данной территории небольшая, примерно 200 метров квадратных, но, я считаю, это хороший пробный шаг для организации. И он реализуется силами ТОСовцев, то есть тех людей, которые закончили работы на территории у своего дома и посмотрели вокруг. Это можно назвать межТОСовским взаимодействием.

- Вы довольны тем, как модернизируется ТОСовское движение?

- Участники подобных движений делают больше, чем просто для себя. Это бывает сложно, но эти люди двигаются, а моя задача их поддерживать, и это как раз тот актив, который необходимо поднимать на новый уровень, потому люди, которые делают вокруг себя хорошо, очень важны, особенно в центре города.

Беседовала Любовь Кузнецова

Видеоверсию интервью смотрите по ссылке ниже.