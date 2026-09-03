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В центре Пскова зажгли «Свечу памяти»: горожане выложили из огней голубя мира

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Памятная акция «Свеча памяти», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом, состоялась у памятника княгине Ольге и собрало жителей города, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Константин Красильников

В 18:00 участники акции выложили из свечей фигуру голубя — традиционного символа мира. Таким образом горожане почтили память жертв террористических актов.

Организаторы Молодежного центра напомнили, что этот день — не просто дата в календаре, а повод задуматься о важности единства и взаимной поддержки: «Мы вместе противостоим террору, когда бережём друг друга и делаем выбор в пользу добра и мира».

 

Акция стала напоминанием о том, как важно сохранять мир и не допускать насилия, а также о том, что солидарность и человечность способны стать надежной опорой в непростые времена.

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