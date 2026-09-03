В Усвятах продолжаются работы по реставрации усадьбы Родзянко и преображению Замковой горы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил Усвятский муниципальный округ в ходе рабочего выезда в южные муниципалитеты. В центре внимания — преображение главных достопримечательностей поселка Усвяты — Замковой горы и усадьбы Родзянко, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников ознакомился с ходом ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Дом Родзянко» XIX века. Глава муниципалитета Дмитрий Петров поблагодарил правительство региона за поддержку в вопросах сохранения и восстановления значимого для Усвят памятника архитектуры и градостроительства.

В настоящее время при поддержке министерства культуры РФ здесь проводятся первоочередные противоаварийные работы и монтаж стропильной системы кровли. По завершению реставрации объект будет приспособлен для современного использования.

В этом году планируется полностью закрыть контур здания усадьбы: завершить кровельные работы и смонтировать окна, затем строители перейдут к внутренним работам. Уникальные окна весом в 150 кг каждое уже изготовлены. В следующем году большое внимание будет уделено археологическим изысканиям на объекте, сообщил министр культурного наследия региона Вадим Нэдик.

Глава региона осмотрел усадьбу снаружи, прошел и по внутренним помещениям. Вадим Нэдик и представители подрядной организации рассказали о технологических особенностях реставрации объекта и о сложностях, с которыми пришлось столкнуться в ходе работ.

«Реставрация началась очень вовремя, здание не успело разрушиться», — обратил внимание глава округа.

Губернатор уточнил, как будет использоваться здание после реставрации. Дмитрий Петров ответил, что в усадьбе планируется организовать творческие площадки для жителей района. «Не забудьте и про туристов», — добавил Михаил Ведерников.

Кроме того, на территории Замковой горы в настоящее время продолжаются и масштабные работы по благоустройству и организации сразу нескольких общественных зон. Здесь появятся комфортные территории для отдыха, проведения массовых событийных мероприятий, смотровая площадка и вместительная парковка. Прогулочная территория будет закольцована и объединит все площадки.

Михаил Ведерников вместе с председателем Законодательного Собрания Псковской области Александром Котовым и другими официальными лицами прошел по территории Замковой горы и ознакомился, как реализуется проект. Дмитрий Петров рассказал, что работы идут в соответствии с графиком. При благоустройстве предпочтение отдается материалам, которые по фактуре больше подходят этому историческому месту.

Преображение этого знакового для поселка места стало возможным благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2025 году. Территория обновляется при поддержке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». На работы из консолидированного бюджета выделено почти 70 миллионов рублей, рассказал глава муниципального округа.

Депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов обратил внимание на расположенное на территории Замковой горы братское воинское захоронение. Оно приведено в порядок в прошлом году при поддержке неравнодушных жителей. У воинского мемориала ежегодно проходят мероприятия, посвященные памятным датам.

Добавим, мероприятия по благоустройству организованы и в центре поселка. Так, в прошлом году в рамках федеральной программы ФКГС президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» приведена в порядок общественная территория на пересечении улиц 25 Октября и Комсомольской. Губернатор осмотрел благоустроенный сквер. На участке выполнено устройство покрытия из брусчатки, установлен надземный фонтан, благоустроен прилегающий склон. На эти цели было выделено более 1,6 миллионов рублей из федерального бюджета, проинформировал глава округа Дмитрий Петров.

Комплексного решения вопросов благоустройства на общественной территории — организации подсветки, видеонаблюдения и озеленения — удалось достичь благодаря привлечению дополнительного финансирования с помощью региональных грантов победителей конкурсов ТОСов и инициативного бюджетирования.

Михаил Ведерников пообщался с руководителем ТОС «Комсомольцы», который рассказал о первых успехах реализации общественных проектов, вере местных жителей в эту работу и поделился планами дальнейшего благоустройства родного поселка.

Отметим, всего с 2021 по 2025 год в Усвятском округе реализовано 45 проектов ТОС на общую сумму около 16 миллионов рублей.