Губернатор поручил проработать вопрос ремонта аварийного моста в невельской деревне Сельцы

Оказать содействие губернатора Псковской области в ремонте аварийного моста в деревне Сельцы Невельского муниципального округа попросила депутат муниципального Собрания Марина Быстрова. По ее словам, ветхое состояние переправы затрудняет проезд транспорта. На ремонт моста требуется около восемь миллионов рублей. Глава региона сказал, что объект важный. Поручение проработать этот вопрос дано профильному региональному министру. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников находился с рабочим выездом в южных муниципалитетах региона: Усвятском, Невельском и Новосокольническом муниципальных округах. В программе выезда главы региона — посещение объектов благоустройства и культурного наследия, социальных учреждений и дорожных объектов.

В первую очередь губернатор оценил работу по комплексному преображению общественных пространств в Невельском округе. Разные городские пространства были обновлены благодаря участию муниципалитета в разных конкурсах и проектах, которые проходят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В настоящее время в муниципальном центре проводится масштабное благоустройство исторической части города. В прошлом году Невель стал победителем 10-го Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

На реализацию инициативы по благоустройству почти 2,5 гектара городского пространства выделено более 70 миллионов рублей из консолидированного бюджета. Работы организованы в скверах имени Ленина и имени Пушкина, на площади Карла Маркса, на дворовых и междворовых территориях улиц Комсомольской, Ломоносова, Карла Маркса и Энгельса.

В рамках проекта на общественных пространствах проведут демонтаж старых конструкций, спил аварийных деревьев и кустарников, озеленение, устройство новых покрытий, установят скамейки, урны и другие малые архитектурные формы, а также смонтируют освещение и системы видеонаблюдения.

Михаил Ведерников осмотрел один из объектов — центральную площадь города. В перспективе здесь появится акцентное покрытие, которое будет напоминать, что раньше площадь называлась рыночной или красной. В настоящее время на объекте проводятся земляные работы.

После победы во Всероссийском конкурсе «Город в деталях: живое наследие» в Невеле также началось благоустройство территории у Детской школы искусств, где обучается 420 ребят. Проект «Музыкальный дворик М. Юдиной» занял второе место в номинации «Имена и места».

На приведение в порядок общественного пространства выделено около 3,7 миллионов рублей из регионального бюджета. Проект предполагает комплексное обновление пешеходной зоны, озеленение и установку малых архитектурных форм музыкальной тематики перед входом в ДШИ, например, топиарий «Рояль». На средства экономии муниципалитет планирует приобрести дополнительные малые архитектурные формы.

Глава региона ознакомился и с благоустройством еще одного общественного пространства в Невеле — пешеходной зоны вдоль улицы Карла Либкнехта и территории в городском парке. Работы здесь полностью завершены.

На участке после демонтажа старого пешеходного покрытия уложена брусчатка, произведена регулировка высотного положения крышек люков, установлены качели, урны, проведено озеленение.

Стоимость проекта составила порядка 4 миллионов рублей. Работы выполнены в этом году по итогам Всероссийского голосования 2025 года по отбору общественных территорий для благоустройства. Ранее также при поддержке нацпроекта в сквере уложено резиновое покрытие, установлены детский игровой комплекс и качели.

В муниципалитете развивается и спортивная инфраструктура. Так, в городском парке Невеля благодаря реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» («Спорт России») по направлению «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» завершаются работы по возведению «умной» спортивной площадки. Объект включает универсальную игровую зону с резиновым покрытием для футбола, баскетбола и волейбола, трибуны для зрителей, зону отдыха и бесплатный Wi-Fi с соблюдением требований информационной безопасности.

Глава Невельского округа Олег Майоров отметил, что к наполнению каждой территории подошли осмысленно: в городе создаются как зоны для комфортного и спокойного отдыха, прогулок, так и места для активного времяпрепровождения, спорта. «Именно объединение проектов создает в городе комплексное благоустройство и соответственно хорошие впечатления для жителей и гостей», — сказал руководитель муниципалитета и добавил, что в этом году по инфраструктурным проектам округ получил 380 миллионов рублей.

Отдельно Олег Майоров доложил о ремонте пешеходного моста, который соединяет две части города. Проект двухлетний. Стоимость работ — 260 миллионов рублей.

«Центр Невеля, наверное, никогда не видел такого объема работ по благоустройству. Получается целый кластер: можно отдохнуть, позаниматься спортом и погулять. Молодцы», — отметил по итогу осмотра объектов Михаил Ведерников.

В рамках визита в район губернатор озвучил ряд предложений по дальнейшему благоустройству общественных территорий Невеля и других территорий.

Площадки объектов благоустройства в Невеле губернатор посетил вместе с представителями правительства Псковской области, Законодательного Собрания региона, исполнительных органов, местного самоуправления и местных жителей.