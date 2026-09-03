Бизнес под защитой закона: в Великих Луках обсудили меры поддержки предпринимателей

В Великих Луках обсудили защиту прав предпринимателей на выездном заседании Общественного совета по защите прав субъектов предпринимательской деятельности и противодействию коррупции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил глава города Николай Козловский в Мах.
Фото здесь и далее: Николай Козловский / Мах
Встреча прошла под председательством прокурора Псковской области Андрея Мошкова. В работе заседания, помимо главы города, также приняли участие глава городской администрации Андрей Беляев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв, президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов, представители органов власти и общественных организаций, предприниматели.
По его словам, высокие показатели социально-экономического развития Великих Лук за последние полтора десятка лет подтверждают, что в городе в основном созданы благоприятные условия для ведения бизнеса, развития экономики, промышленного производства, малого и среднего предпринимательства.
Он добавил, что сегодня защита прав добросовестных предпринимателей и инвесторов особенно важна: «Необходимо и дальше поддерживать и создавать благоприятные и комфортные условия для их деятельности».
Глава города поглагодарил сотрудников прокуратуры Псковской области и лично прокурора Андрея Мошкова за большое внимание, которое сегодня уделяется субъектам малого и среднего предпринимательства, промышленным предприятиям и в целом развитию экономики.
По его словам, добросовестный предприниматель должен знать, что он не остается один на один с возникающими проблемами, что его права защищены, а его деятельность, результаты которой способствуют развитию экономики города, региона, укреплению могущества Российской Федерации, находится под защитой закона.