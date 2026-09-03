 
Общество

Бизнес под защитой закона: в Великих Луках обсудили меры поддержки предпринимателей

0

В Великих Луках обсудили защиту прав предпринимателей на выездном заседании Общественного совета по защите прав субъектов предпринимательской деятельности и противодействию коррупции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил глава города Николай Козловский в Мах.

Фото здесь и далее: Николай Козловский / Мах

Встреча прошла под председательством прокурора Псковской области Андрея Мошкова. В работе заседания, помимо главы города, также приняли участие глава городской администрации Андрей Беляев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв, президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов, представители органов власти и общественных организаций, предприниматели.

«Проведение таких выездных заседаний – важное событие для Великих Лук и всех предпринимателей нашего города. Именно здесь мы можем совместно совершенствовать систему обеспечения прав предпринимателей, обсуждать возникающие вопросы и сообща вырабатывать совместные действия и подходы к их решению городской власти, депутатского корпуса, представителей малого и среднего предпринимательства при координации со стороны органов прокуратуры», – подчеркнул глава города. 

По его словам, высокие показатели социально-экономического развития Великих Лук за последние полтора десятка лет подтверждают, что в городе в основном созданы благоприятные условия для ведения бизнеса, развития экономики, промышленного производства, малого и среднего предпринимательства.

«Результаты этой работы имеют значение для каждого жителя. Развитие бизнеса и промышленности – это дополнительные финансовые ресурсы в виде налоговых поступлений и другие отчислений практически во все уровни бюджета. Это, в свою очередь, позволяет Великим Лукам принимать участие в региональных и федеральных проектах, реализовывать собственные программы в социальной сфере: образовании, культуре, спорте, жилищно-коммунальном хозяйстве, а также создавать комфортную городскую среду», – отметил Николай Козловский.

Он добавил, что сегодня защита прав добросовестных предпринимателей и инвесторов особенно важна: «Необходимо и дальше поддерживать и создавать благоприятные и комфортные условия для их деятельности».

Глава города поглагодарил сотрудников прокуратуры Псковской области и лично прокурора Андрея Мошкова за большое внимание, которое сегодня уделяется субъектам малого и среднего предпринимательства, промышленным предприятиям и в целом развитию экономики.

«Мероприятия по созданию и поддержанию благоприятного делового климата, которые разрабатываются органами прокуратуры совместно с городской властью и представителями предпринимателей, дают бизнесу возможность работать и развиваться с уверенностью в том, что их деятельность находится под защитой закона», – подчеркнул Николай Козловский.

По его словам, добросовестный предприниматель должен знать, что он не остается один на один с возникающими проблемами, что его права защищены, а его деятельность, результаты которой способствуют развитию экономики города, региона, укреплению могущества Российской Федерации, находится под защитой закона.

 
«Уверен, что и в дальнейшем работа в этом направлении будет приносить положительные результаты, а предприятия малого и среднего бизнеса и промышленности Великих Лук смогут успешно работать, развиваться, создавать новые рабочие места и вносить свой вклад в развитие города», – резюмировал глава города.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026