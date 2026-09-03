Бизнес под защитой закона: в Великих Луках обсудили меры поддержки предпринимателей

В Великих Луках обсудили защиту прав предпринимателей на выездном заседании Общественного совета по защите прав субъектов предпринимательской деятельности и противодействию коррупции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил глава города Николай Козловский в Мах.

Фото здесь и далее: Николай Козловский / Мах

Встреча прошла под председательством прокурора Псковской области Андрея Мошкова. В работе заседания, помимо главы города, также приняли участие глава городской администрации Андрей Беляев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв, президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов, представители органов власти и общественных организаций, предприниматели.

«Проведение таких выездных заседаний – важное событие для Великих Лук и всех предпринимателей нашего города. Именно здесь мы можем совместно совершенствовать систему обеспечения прав предпринимателей, обсуждать возникающие вопросы и сообща вырабатывать совместные действия и подходы к их решению городской власти, депутатского корпуса, представителей малого и среднего предпринимательства при координации со стороны органов прокуратуры», – подчеркнул глава города.

По его словам, высокие показатели социально-экономического развития Великих Лук за последние полтора десятка лет подтверждают, что в городе в основном созданы благоприятные условия для ведения бизнеса, развития экономики, промышленного производства, малого и среднего предпринимательства.

«Результаты этой работы имеют значение для каждого жителя. Развитие бизнеса и промышленности – это дополнительные финансовые ресурсы в виде налоговых поступлений и другие отчислений практически во все уровни бюджета. Это, в свою очередь, позволяет Великим Лукам принимать участие в региональных и федеральных проектах, реализовывать собственные программы в социальной сфере: образовании, культуре, спорте, жилищно-коммунальном хозяйстве, а также создавать комфортную городскую среду», – отметил Николай Козловский.

Он добавил, что сегодня защита прав добросовестных предпринимателей и инвесторов особенно важна: «Необходимо и дальше поддерживать и создавать благоприятные и комфортные условия для их деятельности».

Глава города поглагодарил сотрудников прокуратуры Псковской области и лично прокурора Андрея Мошкова за большое внимание, которое сегодня уделяется субъектам малого и среднего предпринимательства, промышленным предприятиям и в целом развитию экономики.

«Мероприятия по созданию и поддержанию благоприятного делового климата, которые разрабатываются органами прокуратуры совместно с городской властью и представителями предпринимателей, дают бизнесу возможность работать и развиваться с уверенностью в том, что их деятельность находится под защитой закона», – подчеркнул Николай Козловский.

По его словам, добросовестный предприниматель должен знать, что он не остается один на один с возникающими проблемами, что его права защищены, а его деятельность, результаты которой способствуют развитию экономики города, региона, укреплению могущества Российской Федерации, находится под защитой закона.