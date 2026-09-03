Эксперт рассказала, почему в блесках для губ должны быть натуральные масла

Натуральные масла в блесках помогают ухаживать за кожей губ. Об этом рассказала специалист по развитию продуктов бренда Feel Moment Ирина Приходько.

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«Для того чтобы сохранить эффект оттенка на губах, в уходовых и декоративных блесках необходимо сочетать натуральные масла для ухода и питания и эмоленты для хорошего распределения пигмента», — заявила эксперт.

Ирина Приходько рассказала, что также используются полимеры, которые «держат» пигмент и перламутровые частички, не давая им блекнуть и оседать.

«Гелевые и масляные формулы дают яркий глянец и комфорт, при этом пигмент держится дольше, чем в классических жидких блесках. Специальные технологии диспергирования пигментов позволяют цвету ложиться идеально ровно и быть максимально ярким», — объяснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Она добавила, что в хороших средствах для губ используются уходовые компоненты, которые эффективно работают в масляной среде и не влияют на стойкость и блеск.