Вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз принял участие в мероприятиях «Урбан Хаб» на площадке Восточного экономического форума — 2026. Об этом он сообщил в Мах.

Фото здесь и далее: Антон Мороз / Мах

В рамках сессий «Урбан Хаб» состоялся предметный диалог с участием замглавы Минстроя России Никиты Стасишина и заместителя гендиректора ДОМ.РФ Дениса Филиппова. В центре внимания - новые контуры развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС), превращение пригородов в гармоничное продолжение мегаполисов и расширение вариативности жилищных форматов. Особый акцент был сделан на стратегиях ускоренного возведения качественного и быстровозводимого жилья для Дальнего Востока и Русского Севера, а также на повышении стандартов жизни в районах со сложившейся застройкой.

Отдельная сессия была посвящена механизмам комплексного развития территорий (КРТ). Эксперты искали ответ на главный вызов отрасли: как достичь тонкого баланса между интересами государства, инвесторов и запросами конечных покупателей, чтобы вывести эффективность строительной сферы на новый уровень. Помимо этого, участники обсудили инструменты сохранения текущих темпов строительства и влияние кадрового потенциала на экономику проектов. Также речь шла о развитии строительства на Дальнем Востоке и Русском Севере.

«Для меня основными итогами участия в "Урбан Хабе" стали три принципиальных вывода. ИЖС перестаёт быть второстепенным форматом — сегодня это полноценный индустриальный сегмент, и опираться на устаревшие подходы здесь уже невозможно. Механизмы КРТ теряют смысл без человеческого измерения: ключевым критерием становится не количество построенных квадратных метров, а годы комфортной и качественной жизни, которые на этих метрах будут прожиты. И самый острый вопрос — Дальний Восток и Север ждут не концепций, а конкретных быстровозводимых решений и прозрачной ценовой логики», — отметил Антон Мороз.

Центральным событием ВЭФ-2026 стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Ключевая тема нынешнего ВЭФ — «Дальний Восток — развитие во благо людей». В своей речи глава государства подробно остановился на итогах проделанной работы и стратегических целях макрорегиона. Объявив о переходе к новому этапу опережающего развития Дальнего Востока до 2036 года, президент обозначил три приоритетных направления: инфраструктура, инновационные технологии и образование.

С 1 января на всей территории ДФО вводится единый преференциальный режим. Владимир Путин поручил правительству обеспечить благоприятный деловой климат, последовательно устраняя бюрократические барьеры и избыточное давление в сфере надзора. Важнейшей задачей глава государства назвал повышение качества жизни людей.