Юные псковичи смогут побороться за победу в акции «Сокровища русского языка»

Всероссийская акция «Сокровища русского языка» пройдет в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» с 10 сентября по 15 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.
Афиша: правительство Псковской области
Главная задача акции — привить подрастающему поколению искренний интерес к изучению русского языка и открыть для молодежи все богатство русского слова, напомнив о его ключевой роли в сохранении нашего культурного кода.
Школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании, для этого им необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций:
- «Актерское мастерство» — записать видеоролик с прочтением наизусть любого литературного произведения (или отрывка), посвященного русскому языку;
- «Головоломка» — придумать собственную лингвистическую загадку или иное задание на смекалку (ребус, головоломку, шараду), связанное с русским языком (с ответами);
- «Авторское произведение» — написать собственное литературное произведение, посвященное русскому языку (поэзия или проза).
Для участия необходимо оставить заявку в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников. РФ» с 10 сентября по 15 октября включительно.
По итогам акции эксперты выберут 100 наиболее интересных работ. Победители будут опубликованы 18 ноября на портале «Культурадляшкольников. РФ».
Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.