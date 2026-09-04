 
Общество

Юные псковичи смогут побороться за победу в акции «Сокровища русского языка»

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Всероссийская акция «Сокровища русского языка» пройдет в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» с 10 сентября по 15 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Афиша: правительство Псковской области

Главная задача акции — привить подрастающему поколению искренний интерес к изучению русского языка и открыть для молодежи все богатство русского слова, напомнив о его ключевой роли в сохранении нашего культурного кода.

«Русский язык, уникальный по своей меткости, яркости и выразительности, объединяет все народы нашей великой страны, он является основой нашей национальной идентичности и богатейшим наследием. Участвуя в акции, ребята смогут расширить свой кругозор и проследить живую связь языка с отечественной культурой и историей», — отметила статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.

Школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании, для этого им необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций:

  • «Актерское мастерство» — записать видеоролик с прочтением наизусть любого литературного произведения (или отрывка), посвященного русскому языку;
  • «Головоломка» — придумать собственную лингвистическую загадку или иное задание на смекалку (ребус, головоломку, шараду), связанное с русским языком (с ответами);
  • «Авторское произведение» — написать собственное литературное произведение, посвященное русскому языку (поэзия или проза).

Для участия необходимо оставить заявку в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников. РФ» с 10 сентября по 15 октября включительно.

По итогам акции эксперты выберут 100 наиболее интересных работ. Победители будут опубликованы 18 ноября на портале «Культурадляшкольников. РФ».

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.

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