«У здорового духа здоровое тело»: врач-неонатолог ДОКБ поделился секретами молодости

Всем известно, что спортивная активность положительно сказывается не только на физической форме, но и на ментальном здоровье. А оно, в свою очередь, влияет и на внешний облик человека. Как поддерживать ментальное и физическое здоровье? Как выглядеть моложе своего реального возраста? Насколько опасно самостоятельно подбирать БАДы и виды тренировок? Об этом и многом другом рассказал врач-неонатолог, специалист ультразвуковой диагностики Детской областной клинической больницы и сотрудник оздоровительного центра «Оазис» Кирилл Павлов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фотографии предоставлены Кириллом Павловым

- Сейчас вы работаете в Детской областной клинической больнице врачом ультразвуковой диагностики, а ранее работали в велнес-клубе (спортивно-оздоровительный клуб – ред.) «Оазис». Давайте начнем с самого начала. Как вы начали работать сначала в оздоровительном центре, а потом в ДОКБ?

- До переезда в Псков я 11 лет жил в Великом Новгороде. Там я работал в Центре медицинской реабилитации, где мне посчастливилось освоить проведение оздоровительных программ по уникальной на то время и на настоящий момент методике. В 2008 году я переехал в Псков, где в Детской областной клинической больнице мне предложили специализацию в сфере УЗИ. Я согласился, потому что люблю осваивать что-то новое. К тому же на тот момент я увлекался техникой и компьютерами. Новая специальность мне понравилась, и я стал работать в ДОКБ врачом УЗИ, а также дежурил по выходным как педиатр-неонатолог. Но даже работая в больнице, я продолжал в свободное время проводить оздоровительные программы. Результаты, которые получали клиенты, радовали меня не меньше, чем их самих, а может даже и больше. Из-за этого руководство «Оазиса» проявило интерес к моим программам, ведь в них используется то, что есть в данном велнес-клубе с избытком: и хорошо оснащенный спортивный зал, и отделение спа-процедур, и бассейн с разнообразными саунами и банями. Поэтому мы много лет плодотворно сотрудничаем в направлении оздоровления и омоложения как псковичей, так и гостей города.

- Что входит в ваши обязанности в центре «Оазис»?

- Организация и проведение оздоровительных программ по различным направлениям, составление рекомендаций для клиентов клуба как в рамках программ, так и после их завершения.

- Чем сейчас занимаетесь в ДОКБ? Насколько различается ваш функционал в учреждениях?

- Сейчас в ДОКБ я продолжаю работать врачом УЗИ. Функционал различается, конечно, кардинально. В больнице я занимаюсь диагностикой заболеваний и неотложных состояний, а в «Оазисе» усилия направлены на то, чтобы сохранить здоровье и не допустить развития болезней пациентов.

- Главный врач Детской областной клинической больницы Евгений Васильев отметил, что вы выглядите значительно моложе своего реального возраста. Он был крайне удивлен, узнав, что вы старше, чем он. Расскажите, пожалуйста, какими средствами вы достигли такого результата?

- Я особо не задумывался над тем, как я выгляжу в свои 55 лет. Думаю, много факторов на это влияет, а не только физкультура и витамины. Отношение к самой жизни тоже играет не последнюю роль. Есть такое выражение: «Наша жизнь – игра», и я полностью согласен с данной мыслью. Даже если у вас крайне серьезная работа, не стоит относиться к ней очень серьезно, но это не значит, что можно относится безответственно. Если вы «загнались» на работе и навалился ворох проблем, притормозите. Например, представьте, что вы – актер и снимаетесь в фильме: напротив вас сидит кинооператор с камерой, съемочная команда, горят софиты, а вы стараетесь не забыть текст сценария. Вам может сразу стать легче, появится решение проблемы.

- Опыт работы в оздоровительном центре помог вам предпринимать правильные действия для поддержания здоровья и молодого вида?

- Конечно. И я стараюсь сам придерживаться тех принципов, которые рекомендую своим пациентам. Это динамическая физическая нагрузка: без фанатизма, но регулярная. Я, например, весной, летом и осенью, если погода позволяет, езжу на работу на велосипеде, а живу я в Писковичах. В холодное время года стараюсь посещать спортзал пару раз в неделю, или хотя бы один. Принимаю витамины и витаминоподобные БАДы, стараюсь раз в неделю посещать сауну или баню. Это тоже очень важный компонент из арсенала сохранения хорошего самочувствия и внешнего вида. На диетах я не сижу, принципам здорового питания стараюсь следовать, хоть и не всегда получается. И, конечно же, нужно поддерживать оптимальный уровень душевного здоровья – беспокойства в современной жизни и так хватает. Поэтому нужно регулярно или хотя бы периодически уделять время тому, чтобы избавляться от последствий стрессов и негативного опыта прошлого. Это очень важно. Есть разные методики и способы, каждый может найти для себя оптимальный.

- Насколько безопасно людям самостоятельно заниматься «омоложением»? Выбирать БАДы без консультации с врачом, ходить на тренировки без хотя бы первичной консультации с тренером?

- Особой опасности в этом нет, если не включать фанатизм, но при таком подходе и пользы будет меньше. Можно искать свой путь методом проб и ошибок, но он может стать более долгим, затратным и тернистым. А можно сразу обратиться к специалистам по этим вопросам, которые в курсе «подводных камней» на этом пути. Они помогут составить оптимальный маршрут к новому уровню самочувствия и внешнего вида: быстрый и эффективный.

- Что самое важное, по вашему мнению, для поддержания молодости и здоровья: питание, занятия спортом, правильные БАДы и процедуры, совокупность всего или что-то иное?

- Всего понемногу и вдобавок что-то иное. Даже не обязательно заниматься спортом, регулярной двигательной активности будет достаточно: простая ежедневная ходьба в виде прогулки в 10 тысяч шагов уже позволит чувствовать себя лучше и бодрей. Также важный момент – нужно что-то создавать. Заниматься созидательной деятельностью – творить, строить, помогать людям и т. д. Искусство – это «высший пилотаж» в создании чего-либо, и самый полезный.

- Что вы можете посоветовать, опираясь на личный опыт, тем, кто хочет поддерживать «здоровый дух в здоровом теле»?

- Опираясь на личный опыт, скажу, что более точная формулировка: «У здорового духа здоровое тело». Если человек как личность живет в гармонии с собой, то и с болезнями тела он может справиться довольно быстро. А если нет цели в жизни, человек ни к чему не стремится, не созидает, ищет сочувствия, пребывает в хроническом стрессе, и даже если ему в наследство достался хороший запас здоровья по генетической линии, он это быстро «сведет на нет». Поэтому нужно стремиться вести активный образ жизни, двигаться, не засиживаться на одном месте. Необходимо ставить цели и двигаться в этом направлении. Можно, например, заниматься творчеством – рисовать, петь, вышивать, снимать ролики, фотографировать и многое другое. Можно помогать людям, но так, чтобы это действительно шло на пользу. Надо следовать принципам здорового питания: не переедать, прием витаминов должен войти в привычку, как чай в конце обеда. Регулярная физическая активность тоже должна присутствовать. Она не просто поддерживает тело в форме, но и сохраняет эндокринную и нервную системы. Также рекомендуется регулярно путешествовать, даже если ненадолго. Смена обстановки позволяет выйти из фиксации внимания на проблемах, что в свою очередь благотворно действует как на нервную систему, так и на весь организм.

Беседовала Анастасия Някшева