«Зеркала»: Лжемобилизация как пример импотенции госпропаганды

В эфире нового выпуска программы «Зеркала» мы поднимем одну из самых острых тем последних дней — тотальный кризис доверия к государственной информационной машине. Очередная волна панических слухов о «новой мобилизации» заполонила интернет и социальные сети. Ситуация дошла до абсурда: государственная пропаганда оказалась настолько бессильна перед народными страхами и фобиями, что успокаивать граждан пришлось лично президенту. Причем, заявлять о том, что никакой мобилизации не будет, главе государства пришлось несколько раз подряд.

Ксения Журавкова и Константин Калиниченко честно разберут, почему многомиллиардная система дала такой глубокий сбой: