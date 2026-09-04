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Врио ректора ПсковГУ: Наш слоган — университет без границ

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Сложно самостоятельно оценивать свою же работу, но все жители региона видят, что Псковский государственный университет выполняет свои задачи в качестве опорного вуза. Такое мнение в эфире ПЛН FM (102.6) высказал временно исполняющий обязанности ректора ПсковГУ Сергей Николаев.

«В первую очередь перед нами стоит задача подготовки кадров в инженерном, медицинском, педагогическом и остальных направлениях, которые важны как для нашего региона, так и для других регионов и иностранных государств», — сказал Сергей Николаев.

Врио ректора ПсковГУ добавил, что все основные задачи, которые поставлены перед вузом, выполняются. 

«Мы провели хороший выпуск в этом году, сделали набор. Университет работает. У Пскова слоган: "Россия начинается здесь", а наш слоган: "Университет без границ". Я думаю, мы не подводим горожан, студентов, преподавателей и административно-управленческий персонал, который работает в нашем университете», — заключил Сергей Николаев.
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