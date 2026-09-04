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Псковская молодежь может бесплатно освоить C++ и нейросети на курсах «Код будущего»

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На Госуслугах стартовал прием заявлений на бесплатные курсы по программированию, искусственному интеллекту и робототехнике проекта «Код будущего». Обучение смогут пройти более 60 тысяч школьников и студентов, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

В этом учебном году можно выбрать один из более чем 100 онлайн- и офлайн-курсов от 12 образовательных организаций. Курсы охватывают несколько уровней сложности — от базового до олимпиадного. Выпускники получат сертификат проекта «Код будущего», который дает дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.

Принять участие могут школьники 8–11 классов и студенты колледжей, обучающиеся по ИТ-специальностям

Какие есть направления: программирование — Python, C++, JavaScript и 1С, создание сайтов, приложений и игр, работа с базами данных, основы кибербезопасности; искусственный интеллект — анализ данных, машинное обучение, нейросети, работа с языковыми моделями; робототехника — сборка и программирование роботов, компьютерное зрение, технологии автономного движения

Как записаться:

  • Подайте заявление на Госуслугах;
  • Успешно пройдите вступительное испытание;
  • Дождитесь распределения в группу подходящего уровня сложности. 
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