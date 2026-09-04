Врио ректора ПсковГУ перечислил набирающие популярность направления обучения 

Конкурс на прикладные направления подготовки за последние несколько лет значительно вырос, также как и на IT-программы и психологию, рассказал временно исполняющий обязанности ректора Псковского государственного университета Сергей Николаев в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Как отметил гость студии, за последние несколько лет тренды несколько изменились: можно наблюдать возрастающую популярность среди выпускников направлений, связанных с инженерным делом и со строительством. «Если брать в цифрах, то конкурс на строительство за последние 3-4 года увеличился практически в три раза», — сообщил Сергей Николаев.

По словам врио ректора ПсковГУ, это серьезный показатель, который говорит о том, что современная молодежь меняется, ее начинают интересовать прикладные направления подготовки, чтобы «работать руками на объектах, а не сидеть в кабинетах».

«Я думаю, что это хорошая тенденция, чтобы объекты в Псковской области строились и развивались. Мы все хотим жить в комфортабельном жилье и ходить по хорошим улицам. А для этого нужны специалисты соответствующего профиля, и не только в рамках среднего профессионального образования и деятельности колледжей, но и высшего образования», — поделился мнением Сергей Николаев.

Также в этом году в ПсковГУ хороший конкурс на направления, связанные с экономикой и таможенным делом: экономическая безопасность и государственное и муниципальное управление. Кроме того, у современной молодежи отмечается и большой спрос на IT-направления: информатика, вычислительная техника и прикладная информатика.