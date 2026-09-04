 
Общество

Врио ректора ПсковГУ перечислил набирающие популярность направления обучения 

0

Конкурс на прикладные направления подготовки за последние несколько лет значительно вырос, также как и на IT-программы и психологию, рассказал временно исполняющий обязанности ректора Псковского государственного университета Сергей Николаев в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Как отметил гость студии, за последние несколько лет тренды несколько изменились: можно наблюдать возрастающую популярность среди выпускников направлений, связанных с инженерным делом и со строительством. «Если брать в цифрах, то конкурс на строительство за последние 3-4 года увеличился практически в три раза», — сообщил Сергей Николаев.

По словам врио ректора ПсковГУ, это серьезный показатель, который говорит о том, что современная молодежь меняется, ее начинают интересовать прикладные направления подготовки, чтобы «работать руками на объектах, а не сидеть в кабинетах».

«Я думаю, что это хорошая тенденция, чтобы объекты в Псковской области строились и развивались. Мы все хотим жить в комфортабельном жилье и ходить по хорошим улицам. А для этого нужны специалисты соответствующего профиля, и не только в рамках среднего профессионального образования и деятельности колледжей, но и высшего образования», — поделился мнением Сергей Николаев.

Также в этом году в ПсковГУ хороший конкурс на направления, связанные с экономикой и таможенным делом: экономическая безопасность и государственное и муниципальное управление. Кроме того, у современной молодежи отмечается и большой спрос на IT-направления: информатика, вычислительная техника и прикладная информатика.

«Также хочу отметить, что абитуриентов привлекает психология. На данный момент ПсковГУ предоставляет возможность обучаться по программам бакалавриата по психологии и специалитета по психологии служебной деятельности. И тут тоже мы наблюдаем большой конкурс. Детям интересна психология», — заключил Сергей Николаев.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026