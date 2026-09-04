3,5 тонны кормов для собак и кошек вернули из Псковской области в Республику Беларусь из-за отсутствия ветеринарных документов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Инспекторы провели ветеринарный контроль двух партий кормов для непродуктивных животных на российско-белорусской границе. В ходе документарных проверок должностные лица установили, что перевозчики перемещали партии корма для домашних питомцев без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение продукции.

Правила таможенной территории Евразийского экономического союза запрещают перемещение таких грузов. Инспекторы оформили протоколы об административных правонарушениях и акты о возврате товара.

Товары вернули на территорию Республики Беларусь.