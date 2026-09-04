Жителям Псковской области напомнили об изменении порядка получения медицинского допуска к занятиям спортом

Псковским спортсменам, их родителям и тренерам напомнили о новом порядке получения медицинского допуска к занятиям спортом. Об этом сообщили в официальной группе Детской областной клинической больницы в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Детская областная клиническая больница | Псков» / «ВКонтакте»

С 1 сентября 2026 года вступил в силу приказ Минздрава России от 19 мая 2026 года № 484н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом».

Для новичков и спортсменов с I–II группами здоровья на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки отдельное посещение врача по спортивной медицине не требуется. После профилактического медосмотра или диспансеризации по возрасту медицинское заключение о допуске может оформить педиатр или терапевт.

Спортсмены с III–IV группами здоровья на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки должны пройти диспансеризацию, получить направление к врачу по спортивной медицине и с полным пакетом результатов обследований прийти на приём по предварительной записи. Приём проводится по адресам:

— Псков — Борисовичи, улица Балтийская, 11а;

— Великие Луки, улица Льва Толстого, 12.

Спортсмены с V группой здоровья и дети-инвалиды получают в поликлинике направление к врачу по спортивной медицине и с полным пакетом документов приходят на приём по предварительной записи. Затем они проходят врачебную комиссию, рекомендованную врачом по спортивной медицине. Допуск оформляется по результатам комиссии. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья программа обследования может корректироваться в зависимости от состояния здоровья.

Спортсмены на учебно-тренировочном этапе и этапе совершенствования спортивного мастерства проходят углублённое медицинское обследование и получают допуск в отделении спортивной медицины Детской областной клинической больницы по адресу: Псков — Борисовичи, улица Балтийская, 11а.

Члены сборной Псковской области также проходят углублённое медицинское обследование и получают допуск по адресу: Псков — Борисовичи, улица Балтийская, 11а.

Спортсмены сборной России проходят углублённое медицинское обследование и получают допуск на базе Федерального медико-биологического агентства.

Лица старше 18 лет, не прикреплённые к отделению спортивной медицины и не входящие в состав сборной Псковской области, проходят обследование для получения допуска на коммерческой основе.

Бесплатный приём у врача по спортивной медицине предусмотрен для детей, прикреплённых к государственным спортивным школам, а также для спортсменов, входящих в состав сборной Псковской области. Для детей из коммерческих спортивных школ, не входящих в состав сборных команд региона, обследование проводится на коммерческой основе. На платной основе также принимаются лица старше 18 лет, не прикреплённые к отделению спортивной медицины и не входящие в состав сборной Псковской области.

Срок действия допусков для спортсменов на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства составляет шесть месяцев, для остальных — 12 месяцев.

Отдельный порядок действует для тех, кто участвует в физкультурных мероприятиях, занимается массовым или студенческим спортом, планирует выполнять нормативы ГТО, получает физкультурно-оздоровительные услуги или занимается по дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта.

При I–II группах здоровья такие граждане проходят диспансеризацию по возрасту в поликлинике по месту жительства. Допуск оформляет врач-педиатр для детей или врач-терапевт для взрослых. Направление к врачу по спортивной медицине не требуется.

При III–IV группах здоровья, а также при подготовительной или специальной медицинской группе для занятий физической культурой после диспансеризации терапевт или педиатр направляет пациента к врачу по спортивной медицине. С полным пакетом результатов обследований необходимо прийти на приём по предварительной записи по адресу: Псков — Борисовичи, улица Балтийская, 11а.