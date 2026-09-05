В МВД РФ заявили, что нельзя оставлять паспорт в залог аренды

Паспорт гражданина России нельзя оставлять в залог аренды; основной документ россиянина может быть изъят только в конкретных случаях, в том числе при вынесении обвинительного приговора суда. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

«Самый последний пункт в паспорте указывает о том, что паспорт гражданина Российской Федерации ни в коем случае не может быть изъят, в том числе оставлен в залог. Поэтому при получении спортинвентаря, каких-либо услуг, при взаимодействии с коммерческими организациями паспорт оставляться в залог не может», - сказал он.

Васенин добавил, что в таких случаях лучше оставить денежный залог, либо договориться с продавцом об оставлении какого-то предмета, который позволит гарантировать возврат имущества, пишет ТАСС. «Но еще раз скажу, паспорт ни в коем случае в залог не оставляется. Он изымается только в очень конкретных случаях, предусмотренных законодательством. Например, при вынесении обвинительного приговора суда», - подчеркнул начальник пресс-службы.