Международный день благотворительности отмечают 5 сентября

Международный день благотворительности (англ. International Day of Charity), установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/67/105 от 7 марта 2013 года, отмечается ежегодно 5 сентября.

Цель Дня — привлечение внимания общественности к деятельности благотворительных организаций и отдельных лиц в преодолении нищеты и острых гуманитарных кризисов, и, конечно же, поощрение их работы и мобилизация людей, общественных организаций и заинтересованных сторон в мире для участия в волонтерской и благотворительной деятельности.

По мнению Организации Объединенных Наций (ООН), благотворительность, которая помогает искоренению нищеты во всех странах мира, и выражение солидарности с обездоленными способствуют установлению диалога между людьми разных культур, религий и цивилизаций.

С инициативой учреждения этого Дня выступило правительство Венгрии, а дата проведения приурочена к годовщине смерти матери Терезы Калькуттской (1910-1997). Известная миссионерка и католическая монахиня – она на протяжении полувека служила бедным, больным и сиротам, занимаясь благотворительной деятельностью сначала в Индии, а затем и в других странах. За свой благородный труд мать Тереза получила признание в мире, а в 1979 году стала лауреатом Нобелевской премии мира «За деятельность в помощь страждущему человеку», пишет calend.ru.

Даже сегодня, в современном технологичном и постоянно развивающемся мире, нищета, как результат социальных, экономических и техногенных катастроф, по-прежнему сохраняется во всех странах, независимо от уровня их экономического, социального и культурного развития.

Благотворительность помогает преодолеть последствия этих тяжелых кризисов, дополняет деятельность государства в сфере здравоохранения, образования, жилищного строительства и защиты населения. Она также способствует развитию культуры, науки, спорта и обеспечивает охрану природы.

Благотворительность, по сути, носит добровольный и безличный характер, ориентирована на общественно значимые задачи и не предполагает получения прибыли. При этом в качестве ресурсов выступают как финансовые и материальные средства, так и способности и энергия людей. Ведь благотворительность направлена не только на помощь нуждающимся, но еще это и содействия в восстановлении памятников истории и храмов, оснащение образовательных и лечебных учреждений и многое другое.

Благотворительность, как добровольчество и филантропия, одна из важных потребностей человечества. Она сплачивает людей, способствует созданию инклюзивного и более устойчивого общества, защите представителей наиболее уязвимых и обездоленных слоев населения. Благотворительная деятельность заставляет голос разума и милосердия звучать громче в условиях конфликтов.

Сегодня, когда потребность в гуманитарной помощи велика и когда число беженцев и перемещенных лиц достигло рекордно высокого со времени окончания Второй мировой войны уровня, благотворительность играет все более важную роль. Вот и Международный день благотворительности призван утвердить принцип милосердия в обществе. Ведь неизвестно, кому и когда понадобится поддержка.

Хочется также отметить, что своей героической подвижнической работой известна не только мать Тереза. Благотворительностью занимались во все времена. В России известными меценатами и благотворителями были: граф Шереметев, Павел Третьяков, Савва Мамонтов, Павел Демидов и другие, внесшие неоценимый вклад в поддержку культуры, науки и искусства. А, например, знаменитый ученый Альберт Эйнштейн раздавал свои автографы за 1 доллар, и вырученные деньги жертвовал на благотворительность. Французский религиозный деятель — сестра Эммануэль (1908-2008) преподавала бедным в школах при католических миссиях в Турции, Тунисе, Египте, добивалась строительства в нищих кварталах школ, детских садов и поликлиник. Пакистанец Абдул Саттар Эдхи (1928-2016) в 1948 году организовал добровольную службу скорой помощи, включающую не только неотложное лечение, но и бесплатную диспансеризацию, сиротские приюты и центры реабилитации наркоманов. Бизнесмен Билл Гейтс основал в 2000 году благотворительный фонд, который помогает тяжело больным и бедным людям, а еще — развиваться здравоохранению и образованию.

Вообще, благотворительностью занимаются многие деятели искусства, бизнесмены, правители и рядовые граждане разных стран. Не исключение и Россия. Например, актеры: Константин Хабенский основал благотворительный фонд для детей, больных раком; Гоша Куценко — фонд помощи больным детским церебральным параличом «Шаг вместе»; Евгений Миронов, Игорь Верник и Мария Миронова учредили в 2008 году благотворительный фонд поддержки деятелей искусства «Артист». Дирижер Владимир Спиваков учредил Международный благотворительный фонд, стипендиатами которого стали многие одаренные юные музыканты, а Валерий Гергиев основал Фонд с целью организации благотворительной деятельности в сфере искусства, культуры, просвещения и образования. Топ-модель Наталья Водянова — фонд «Обнаженные сердца», который построил более 100 игровых площадок и парков в 68 городах России. Певец Иосиф Кобзон многие годы патронировал два детских дома — в Ясной Поляне и Туле. Фонд «Справедливая помощь», основанный Елизаветой Глинкой, широко известной как Доктор Лиза, оказывает материальную поддержку и предоставляет врачебную помощь умирающим онкологическим больным, малообеспеченным больным неонкологического профиля, бездомным…

Этот список можно продолжать долго. К благотворительности все чаще подключается телевидение. Согласно статистике, в России каждый 7-й житель страны занимается благотворительностью.

В мире работают благотворительные организации самых разных направлений — одни помогают детям, взрослым, инвалидам, старикам, людям, которые по разным причинам оказались в трудной ситуации, другие — собакам, кошкам, амурским тиграм, птицам и черепахам. Третьи — памятникам архитектуры и культуры, которым что-то грозит… Это большие и маленькие организации, которые работают с разными ресурсами. Вариантов помощи много — можно жертвовать деньги, вне зависимости от размера, отдавать вещи или кровь, помогать тушить пожары, а можно отдавать свое время.