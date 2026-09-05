Роспотребнадзор назвал псковичам продукты, которые стоит есть осенью

Специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области составили список сезонных продуктов, которые помогут разнообразить рацион и укрепить здоровье в начале осени. Как сообщили в ведомстве, сентябрь — это время гастрономического изобилия, когда природа отдает самое лучшее.

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«Сентябрь – месяц-элегия. Время, когда лето неохотно передает бразды правления золотой и рыжеволосой осени. Солнце теперь гостит реже, а вечера требуют теплого пледа. Но для тех, кто знает толк во вкусах, наступает настоящая награда — гастрономический бархатный сезон. Это время, когда природа отдает самое лучшее. Прилавки превращаются в сокровищницу: глянцевые бока баклажанов, янтарная сладость поздних персиков, налитая соком антоновка и терпкая брусника», — отметили в ведомстве.

Ассортимент овощей разнообразен. Обратите внимание на кабачки, баклажаны, тыкву, огурцы, помидоры, картофель, морковь, сладкий перец, репу, свеклу, чеснок, кукурузу, пастернак, сельдерей, фенхель. Очень полезны разные виды капусты: краснокочанная, белокочанная, цветная, савойская, брюссельская, брокколи, кейл. Также на прилавках появляется свежий корень хрена – незаменимая приправа для заготовок на зиму. Не забудьте про лук, например, репчатый, лук-порей. И конечно, на вашем столе обязательно должны быть бобовые: фасоль, чечевица, зеленый горошек, нут. Они славятся повышенным содержанием клетчатки и растительного белка, который необходим организму наряду с животным.

При готовке добавляйте свежую зелень. Она не только украсит любое блюдо, придаст ему аромат, но и принесет пользу организму. Ведь это настоящий кладезь витаминов, минералов и антиоксидантов. Благо в начале осени зелени предостаточно: петрушка, укроп, зеленый лук, кресс-салат, шпинат, листовый салат, водяной кресс, портулак.

Выбор фруктов и ягод также велик. В сентябре наступает пик сезона бахчевых: дыни и арбузы уже набрали вкус, и покупать их можно без опаски. Кроме того, в магазинах и на рынках вы найдете сочные груши, нектарины, яблоки, сливы, инжир.

Не обходите стороной и виноград: черный, белый, красный, кишмиш или с косточками. В это время года он особенно сладкий. Не зря в некоторых славянских диалектах сохранилось старое народное название сентября – «гроздобер» – время сбора гроздьев винограда.

Ваш рацион также прекрасно дополнят клюква, брусника, ежевика, облепиха и черника. Из них можно готовить вкусные и полезные напитки, которые обладают разными лечебными свойствами и укрепляют иммунитет: морсы, компоты, кисели, смузи.

«Многие овощи, фрукты и ягоды сохраняют первозданный вкус и 75–80% витаминов, если их заморозить. Потом, когда наступит зима и ассортимент растительных продуктов обеднеет, на вашем столе будут свежие лакомства. Таким способом можно сохранить, например, яблоки, сливы, груши, зеленый горошек, цветную капусту, перец, зелень, большинство ягод. А вот с огурцами ничего не получится, поэтому их лучше консервировать. А еще на зиму можно заготовить много вкусного: соленья, варенья, джемы, компоты, аджику, соусы», — резюмировали в Роспотребнадзоре.