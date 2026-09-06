Участники форума «Ладога» создали для Пскова контент-план по медиасопровождению молодёжной политики

Участники окружного молодёжного образовательного форума «Ладога» создали в Ленинградской области 12 итоговых продуктов по запросу регионов Северо-Запада, включая специальный контент-план по медиасопровождению молодёжной политики для Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе форума.

Фото здесь и далее: пресс-служба форума «Ладога»

Участники направления «Медиа» разработали для Пскова и Мурманска контент-план, включающий новые рубрики для интеграции и вовлечения новой аудитории.

Организаторы события (комитет по молодёжной политике Ленинградской области, аппарат полномочного представителя президента РФ в СЗФО и Росмолодёжь) провели форум в 18-й раз в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Для работы над продуктами организаторы сформировали 30 межрегиональных команд. Форум включал шесть направлений: «Традиции», «Единство», «Семья», «Духовность», «Медиа» и «Технологии».

Заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Любовь Совершаева и эксперты программы «Больше, чем путешествие» рекомендовали два продукта ко включению в проект «Серебряное ожерелье России». Первый продукт представляет собой экскурсионный маршрут «Вологда-Тотьма-Великий Устюг-Пожарище» для Вологодской области. Второй продукт – концепция молодёжного этнофестиваля «ЭтноМедиаФест» по запросу Республики Карелия, которую разработали участники направления «Единство».

На площадке «Традиции» участники сформировали проект «Активируй наследие» для Ленинградской области и предложили форматы культурно-просветительских мероприятий на базе музеев и библиотек. Участники направления «Семья» изучили методику построения генеалогического древа и создали упрощённый чек-лист для новичков 12–16 лет. Арина Глебова из Вологодской области разработала план проведения урока о важном по данной тематике.

На площадке «Технологии» участники разработали дизайн и содержание страницы «Работа в Арктике» для Ненецкого автономного округа на платформе «Профразвитие». Для Калининграда они создали гео-метки и QR-коды с молодёжными центрами для распространения на фудкортах. Анна Кострыкина из Санкт-Петербурга разработала концепцию поисковой системы «Молодёжный навигатор» по заказу Архангельской области.

Участники направления «Медиа» также создали бренд-пакет «Молодость в Великом» по заказу Великого Новгорода и медиапроект «Семья в фокусе» по запросу Республики Коми. Они сняли несколько роликов про семейные ценности и предложили медиаплан до конца года.

На площадке «Духовность» участники создали чат-бот «Неудобный вопрос священнику» и разработали просветительские семинары по традиционным нравственным ценностям. Они сразу апробировали эти семинары на базе образовательных учреждений в городе Луга. Протоиерей Константин Головатский отметил, что участники переносят формат открытых диалогов в онлайн-поле, чтобы любой житель страны мог получить ответ от священнослужителей.

Директор форума Михаил Соколов заявил, что итоговые продукты не лягут в стол. Региональная программная дирекция, в которую вошли представители 11 регионов СЗФО, программной дирекции и руководители площадок, займется постсопровождением проектов. Эта структура будет отслеживать процессы и результаты, а также сопровождать выпускников форума.