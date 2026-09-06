Педагог рассказала о правильном подходе к чтению с детьми

Ребенок не всегда должен заставлять себя дочитывать книгу до последней страницы, если произведение перестало вызывать интерес или оказалось слишком сложным. В некоторых случаях полезнее сделать паузу и вернуться к тексту позже, чтобы сохранить положительное отношение к чтению. Об этом 6 сентября рассказала основатель и руководитель издательства «Творческий центр «Сфера», кандидат педагогических наук, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования Татьяна Цветкова.

Изображение создано нейросетью

По словам специалиста, главным показателем пользы чтения является не количество страниц, которые ребенок успел осилить, а его интерес к процессу. Через книги дети знакомятся с различными моделями поведения, социальными нормами и ценностями, а обсуждение прочитанного помогает родителям и детям лучше понимать друг друга.

Цветкова отметила, что длинные произведения, которые читают взрослые вместе с детьми, не обязательно проходить за один раз. По ее словам, иногда полезно завершить чтение на самом интересном месте — например, перед важным поворотом сюжета. Такой прием может вызвать у ребенка желание продолжить знакомство с книгой.

Если ребенок постоянно отвлекается, плохо воспринимает текст или не понимает содержания, причиной могут быть незнакомые слова. Педагог посоветовала сначала разобрать сложные понятия, используя короткие истории, рифмовки, пословицы и поговорки, а затем снова попробовать вернуться к произведению.

При самостоятельном чтении также важно учитывать состояние ребенка. По словам эксперта, не стоит требовать продолжения, если школьник устал, плохо себя чувствует или пока не понимает смысла книги. Возможно, произведение окажется подходящим для него позже.

«Взрослый должен провести ребенка в воспитании любви к чтению по «лезвию бритвы». С одной стороны, завершать начатое дело — это необходимая положительная привычка. С другой стороны, если заставлять ребенка из принципа дочитывать через силу и через не хочу, это вообще может отбить охоту к чтению», — предупредила Цветкова.

Педагог подчеркнула, что компромиссным решением может стать договоренность временно отложить книгу и вернуться к ней позже. При этом напомнить о такой договоренности должен не только ребенок, но и взрослый.

Отдельный подход, по словам Цветковой, нужен к книгам из школьной программы. В этом случае чтение связано не только с интересом, но и с обязанностью, поэтому оно помогает развивать ответственность, настойчивость и привычку доводить дела до конца. Однако даже при таком чтении важно учитывать возраст ребенка и сложность материала.

Если книга не входит в обязательную программу и не заинтересовала ребенка после первых страниц, ее можно отложить и выбрать другое произведение. Это помогает ребенку лучше понять собственные интересы и сформировать личное отношение к чтению, пишут «Известия».

«Чтение — это не соревнование и не гонка, а путь к собственным открытиям», — подчеркнула Цветкова.

По словам педагога, важно, чтобы в детстве книги были связаны прежде всего с положительными эмоциями. Произведения, которые ребенок открывает в подходящий момент, могут повлиять на его развитие и отношение к чтению в дальнейшем.