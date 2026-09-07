Псковский пристав спас женщину во время приступа

Судебный пристав Печорского и Палкинского районов оперативно пришел на помощь посетительнице, которой внезапно стало плохо. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП РФ по Псковской области

В пресс-службе сообщили, что женщина пришла на прием в отделение судебных приставов Печорского и Палкинского районов. Ожидая своей очереди, она присела на скамейку внутри здания. В этот момент ей стало плохо. Ситуацию первым заметил судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Сотрудник мгновенно отреагировал и оказался рядом. Он помог ей безопасно расположиться на скамейке и, оценив ситуацию, начал оказывать первую помощь. Сотрудник освободил пространство вокруг посетительницы от твердых и острых предметов, чтобы она не получила травму во время приступа, снял с нее шарфик, контролировал ее состояние и находился рядом. Также судебный пристав сразу вызвал бригаду скорой помощи, сообщил медикам о состоянии женщины и продолжал наблюдать за ней до их приезда. Отмечается, что сотрудник действовал спокойно и грамотно.

До прибытия медиков пристав оставался рядом с посетительницей, следил за ее состоянием и был готов продолжить оказание необходимой помощи.

Вскоре на место прибыла бригада скорой медицинской помощи. Женщину осмотрели специалисты.