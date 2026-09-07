Патриотические мини-фильмы на «Разговорах о важном» будут показывать с 6-го класса

Уроки «Разговоры о важном» в новом формате стартовали в российских школах и колледжах, теперь ученикам шестых-одиннадцатых классов будут демонстрировать короткие фильмы о героях, которые повлияли на развитие России; всего снято 83 мини-фильма, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Всего у нас создано 83 фильма, в том числе и фильмы о героях, которые объединяют нашу страну... фильмы о героях специальной военной операции, о героях Великой Отечественной войны, о наших поэтах... Поэтому очень важно, чтобы ребята и обсуждали эти фильмы с родителями», - сказал Кравцов в интервью ИС «Вести».

Министр уточнил, что с начала учебного года в России проходят уроки «Разговоры о важном» в новом формате, когда учащимся показывают небольшие короткие фильмы «о героях, которые объединяют нашу страну». Как пояснил министр, эти фильмы будут «о тех внутренних человеческих качествах, с которых нужно брать пример».

«Сегодня для шестых-одиннадцатых классов был показан фильм о выдающемся человеке - Николае Ивановиче Путилове - промышленнике, который всю жизнь посвятил служению государству. Он оставил память о себе, которая показывает, что если человек трудится, человек любит свою страну, то можно победить в любой ситуации», - сообщил он.

По его словам, сейчас показывают фильмы с шестого по одиннадцатый класс. «А затем эти фильмы будут показываться с пятого класса в рамках предмета «Духовно-нравственная культура России», - добавил Кравцов.

Как уточнили в пресс-службе Министерства просвещения, всего на учебный год запланировано 28 тем о жизни и деятельности известных ученых, изобретателей, полководцев, правителей, врачей и меценатов.

Так, школьники познакомятся с военными деятелями и защитниками Отечества - Петром Котляревским, Алексеем Мересьевым, Федором Ушаковым и Рихардом Зорге, деятелями культуры и искусства - балериной и педагогом Галиной Улановой, композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым. Помимо этого, учащиеся узнают о первой российской сестре милосердия Дарье Севастопольской, преподобномученице великой княгине Елизавете Федоровне, легендарном футболисте Льве Яшине и дикторе Юрии Левитане.

В связи с обновлением курса разработаны новые методические рекомендации, они направлены в регионы, отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что материалы теперь распределены по возрастным категориям: первые-вторые классы, третьи-четвертые классы, пятый класс, шестые-седьмые классы, восьмые-девятые классы, десятые-одиннадцатые классы, первый курс среднего профессионального образования (СПО) и со второго по четвертый курсы СПО.

«В каждой возрастной категории материалы объединены в три блока: для проведения занятия, для проведения дальнейшего разговора и для работы с родительским сообществом. Так, разговор начинается вместе с педагогом, продолжается в школьной жизни и получает поддержку дома», - сообщили в пресс-службе.

Для учителей запланированы методические семинары к темам, которые могут вызывать вопросы или сложности при подготовке, пишет «Интерфакс». В новом учебном году семинары будут проходить и в прямом эфире, чтобы педагоги могли задать вопрос специалисту, и публиковаться в записи, чтобы к ним можно было вернуться в удобное время, пояснили в пресс-службе.