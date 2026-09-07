Патриотические мини-фильмы на «Разговорах о важном» будут показывать с 6-го класса

Уроки «Разговоры о важном» в новом формате стартовали в российских школах и колледжах, теперь ученикам шестых-одиннадцатых классов будут демонстрировать короткие фильмы о героях, которые повлияли на развитие России; всего снято 83 мини-фильма, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Министр уточнил, что с начала учебного года в России проходят уроки «Разговоры о важном» в новом формате, когда учащимся показывают небольшие короткие фильмы «о героях, которые объединяют нашу страну». Как пояснил министр, эти фильмы будут «о тех внутренних человеческих качествах, с которых нужно брать пример».
По его словам, сейчас показывают фильмы с шестого по одиннадцатый класс. «А затем эти фильмы будут показываться с пятого класса в рамках предмета «Духовно-нравственная культура России», - добавил Кравцов.
Как уточнили в пресс-службе Министерства просвещения, всего на учебный год запланировано 28 тем о жизни и деятельности известных ученых, изобретателей, полководцев, правителей, врачей и меценатов.
Так, школьники познакомятся с военными деятелями и защитниками Отечества - Петром Котляревским, Алексеем Мересьевым, Федором Ушаковым и Рихардом Зорге, деятелями культуры и искусства - балериной и педагогом Галиной Улановой, композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым. Помимо этого, учащиеся узнают о первой российской сестре милосердия Дарье Севастопольской, преподобномученице великой княгине Елизавете Федоровне, легендарном футболисте Льве Яшине и дикторе Юрии Левитане.
В связи с обновлением курса разработаны новые методические рекомендации, они направлены в регионы, отметили в пресс-службе.
Там уточнили, что материалы теперь распределены по возрастным категориям: первые-вторые классы, третьи-четвертые классы, пятый класс, шестые-седьмые классы, восьмые-девятые классы, десятые-одиннадцатые классы, первый курс среднего профессионального образования (СПО) и со второго по четвертый курсы СПО.
Для учителей запланированы методические семинары к темам, которые могут вызывать вопросы или сложности при подготовке, пишет «Интерфакс». В новом учебном году семинары будут проходить и в прямом эфире, чтобы педагоги могли задать вопрос специалисту, и публиковаться в записи, чтобы к ним можно было вернуться в удобное время, пояснили в пресс-службе.