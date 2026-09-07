Почти 550 миллионов срезанных цветов поступило в Россию через Псковскую область

С начала 2026 года, по состоянию на 31 августа, Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролировано 548,7 миллионов штук срезанных цветов, поступивших через Псковскую область на территорию страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Цветы вырастили в 38 странах мира. В наибольшем объеме поступила продукция происхождением из Эквадора, Нидерландов, Колумбии, Кении, Израиля, Италии, Китая и Эфиопии.

Ввезенный объем импортных партий роз, хризантем, гвоздик, лилий, гипсофил и других цветов прошел лабораторные исследования в Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Все партии цветов, соответствующие карантинным фитосанитарным требованиям ЕАЭС, проследовали в адреса получателей.