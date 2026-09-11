Фирменный Альфа-трак вновь приезжает в Псков и Великие Луки в сентябре 

Получить приятные сюрпризы от «Альфа Банка» смогут псковичи 12 сентября с 12:00 до 15:00 на парковке торговых центров «Империал» и «ПИК 60» в Пскове или 13 сентября с 15:00 до 18:00 на парковке ТЦ «Апельсин» в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в банке.

Изображение: «Альфа Банк»

Клиенты банка могут получить бесплатный кофе и сделать бесплатную гравировку карты, а те, у кого карты ещё нет, смогут её оформить. Также у посетителей будет возможность получить мерч в подарок.

Правила акции можно уточнить на сайте alfabank.ru.

Количество подарков ограничено.

Реклама. АО «АЛЬФА-БАНК». ИНН 7728168971. Erid: 2SDnjdAKjnK