Фонтан и софиты: депутатский выезд Евгения Васильева в округ №6

Каждый депутатский округ Пскова можно сравнить с небольшим городом внутри областного центра. В них, как правило, есть и крупные общественные территории, и небольшие дворы, школы и детские сады. Все они требуют к себе особого внимания и, при необходимости, строгого контроля. Округ №6, который представляет депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев, включает в себя все вышеперечисленные объекты. О том, как преобразился парк у гостиницы «Рижская», почему в саду №26 стало уютнее, и как софиты помогут школьникам прожить свою лучшую жизнь, - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Детский сад «Ласточка»

Сегодняшний выезд ознаменовался, по утверждениям синоптиков, как последний теплый день «бабьего» лета. Точки для посещения выбраны были также не случайно. Сначала делегация, состоящая из главы города Пскова Бориса Елкина, председателя Псковской городской Думы Александра Гончаренко, депутата по округу №6 Евгения Васильева, председателя Совета руководителей школ города Пскова Елены Синёвой, а также заместителя главы администрации города Пскова Алексея Саенко и начальника управления образования Максима Алганова, посетила детский сад №26 «Ласточка».

Учебный год начался чуть больше недели назад, и образовательные учреждения, как дошкольные, так и средние приняли своих воспитанников. Для ребят из детского сада №26 «Ласточка», который посетила делегация, произвели замену окон. В садике сейчас обучаются 262 ребенка.

«В этом году продолжаются работы по замене окон. 28 окон уже заменили, 61 окно еще осталось. В соответствии с вашим поручением, в ближайшие два года планируем в учебных учреждениях окна поменять - там, где старые. Здесь были самые затратные мероприятия. Выделили 1 160 000 рублей. Одна из приятностей для кухни – это электромясорубка. Облегчили работу кухонным работникам», – отметил Максим Алганов.

Отмечается, что эта работа продолжится и дальше. Также на территории садика произвели замену кровли для беседок. Осталось заменить кровлю только на одной из них.

«На протяжении всего моего депутатского срока в этом садике ведутся работы», – заметил Евгений Васильев.

Рижский парк

Дальше делегация переехала в парк перед гостиницей «Рижская». В этом году завершили заключительный этап работ: запустили фонтан, привели в порядок деревья и дорожки. По словам Бориса Елкина, теперь это место стало больше похоже на парк.

«Фонтан открыли. К сожалению, дети его используют не совсем в тех целях, в каких планировалось. И купаются, и бегают. Но это не страшно. Страшно то, что катаются на самокатах и на средствах индивидуальной мобильности прямо по фонтану. Для гранитных камней это не самая лучшая история. В следующем году здесь все будет полноценно работать. И вообще сквер преображается. За последние недели здесь много деревьев посадили. Теперь есть ощущение, что ты в парк пришел», – отметил глава города.

Евгений Васильев также оценил проведенные работы.

«Раньше та же детская площадка была довольно строгой. Сейчас видно, что очень много сидячих мест, много скамеек, стало гораздо комфортнее. А возле памятника княгине Ольге я сделал предложение своей жене», – поделился воспоминаниями Евгений Васильев.

«И теперь вы многодетный отец. Поздравляю. Памятник Ольге – одна из достопримечательностей, Ольга для нас важна», – ответил Борис Елкин.

Далее он добавил, что остаются проблемы только с приемкой детской площадки. На завершающем этапе были выявлены дефекты резинового покрытия: в некоторых местах оно начало отходить, на что пожаловались родители.

«Остается только вопрос с детской площадкой. Тут вопрос к качеству резинового покрытия. Подрядчик должен это устранить. В остальном все стоит, работы завершены. Недостатки мы выявили на этапе, когда работы еще не приняли, поэтому это будет даже не гарантийный ремонт, а в рамках заявленных работ. Когда подрядчик все переделает, тогда ему и заплатим», – подчеркнул Борис Елкин.

Двор на улице Коммунальной, 18

Следующей точкой стала зона возле дома №18 по улице Коммунальной. Территория представляет собой большое пространство с газоном. Раньше на нем была установлена детская площадка, сейчас она демонтирована. Жители хотят здесь вновь увидеть детскую и спортивную площадки.

«Я предлагаю пойти двумя путями сразу параллельно. На следующий год заявить территорию на конкурс по "Формированию комфортной городской среды". Обязательно. Надо постараться набрать голоса. Сейчас в программе может быть пять победителей, поэтому шансов становится больше. Параллельно нужно поработать с ТОСами», – предложил Борис Елкин.

«К ТОСам люди уже готовы. Самое главное, что инициативная группа уже в достаточном количестве присутствует», – ответил Евгений Васильев.

«Территория закрытая, классная. Здесь можно много чего хорошего сделать», – заключил глава города.

Псковская гимназия №28

Заключительной точкой выезда стала Псковская гимназия №28. Директор учебного заведения Ольга Замирская отметила, что одной из проблем для гимназии является место возле входа на территорию учебного заведения. По ее словам, ученики, которых сейчас 518 человек, из школьных ворот выходят прямо на проезжую часть возле спортивного комплекса «Электрон», что может быть опасно для их здоровья.

«Надо подумать, что можно здесь сделать. Может сделать пешеходное пространство. Надо организовать выход, тротуар-то есть. Можно попробовать ограничить парковку столбиками, как возле лицея №15, чтобы не было возможности припарковаться рядом», – предложил Борис Елкин.

Ольга Замирская уточнила, что гимназия пользуется популярностью – в этом году удалось набрать три первых класса по 30 человек, хотя изначально планировалось всего два.

При посещении самой гимназии делегация осмотрела несколько классов, столовую, а также актовый зал. В одном из классов ученик зачитал делегации стих собственного сочинения.

По словам директора, актовому залу не хватает софитов.

«Сколько они стоят?» – спросил глава города.

«800 тысяч рублей», – ответила Ольга Замирская.

«Хорошо, выделим вам деньги на софиты. Сейчас средства есть. 25 числа у нас сессия, успеем внести изменения в бюджет», – пообещал Борис Елкин.

Итоги

Подводя итог выезду, Борис Елкин отметил, что в скором времени парк на Рижском проспекте будет полноценно открыт.

«Сегодня по 6-му округу посетили несколько образовательных учреждений, а также объекты благоустройства. Мы видим, что парк у гостиницы "Рижская" уже на финишной стадии реализации. Фонтан уже запущен, сегодня прошлись, посмотрели, как это все происходит. Много вопросов было по поводу детской площадки. Сейчас буквально восстановили покрытие самой детской площадки, оно новое, надо, чтобы оно просохло, нужно какое-то время, чтобы ее полноценно открыть. Работы до сих пор не приняты, поэтому данный вид работ не оплачивался, ждем, когда подрядчик все устранит, тогда мы это оплатим», – сказал Борис Елкин.

Затем он подчеркнул значимость того, как образовательные учреждения, которые посетила делегация, участвуют в жизни своих подопечных.