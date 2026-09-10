В одной из деревень Пыталовского округа обновят дорожное покрытие до конца года

Дорожное покрытие на улице Молодежной в деревне Носово Пыталовского муниципального округа планируется привести в порядок в этом году. Как сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем канале в мессенджере Мах, конкурсные процедуры уже запущены.

Фотографии: Александр Козловский / Мах

Парламентарий совместно с помощником сенатора Алексея Наумца, руководителем филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надеждой Васильевой, советником губернатора Псковской области Павлом Гомоном и главой округа Верой Кондратьевой встретились с жителями деревень Бороусы и Носово Пыталовского округа.

В Бороусах жители подняли вопрос работы передвижного отделения «Почты России». Оно приезжает в деревню по понедельникам, однако фактическое время работы не всегда соответствует заявленному. В результате не все жители успевают получить корреспонденцию или воспользоваться необходимыми услугами. Как отметил Александр Козловский, этот вопрос нужно отдельно проработать с «Почтой России».

Также одной из серьезных тем встречи стало обсуждение состояния водопроводных сетей. Сети старые, периодически происходят прорывы. «При этом оперативно проводить необходимые работы непросто: сказывается и нехватка специальной техники, и кадровый дефицит в обслуживающей организации. Понятно, что здесь речь уже не только о локальном ремонте отдельных участков, а о необходимости постепенно обновлять коммунальную инфраструктуру», — добавил парламентарий.

Обсудили и доступность медицинской помощи, в том числе строительство нового здания больницы в Пыталово. Для жителей сельских территорий особенно важно, чтобы медицинская помощь была доступна и чтобы крупные проекты в здравоохранении доводились до результата.

В Носово одной из основных тем стала работа местного клуба. После ухода специалиста полноценная культурно-досуговая работа фактически остановилась.

«Для небольшой деревни клуб — это не просто здание, а место, где собираются жители, проходят праздники и занятия. Само помещение также требует внимания: есть проблема с кровлей», — прокомментировал Александр Козловский.

Также депутат отметил, что жители попросили рассмотреть возможность организации автобусного сообщения с Пыталово по выходным. В будние дни маршрут работает, а в субботу и воскресенье добраться до районного центра общественным транспортом значительно сложнее.

Есть вопросы к качеству мобильной связи и интернета, а также к стабильности электроснабжения.

Еще одна просьба жителей касается безопасности возле школы. Напротив нее расположена спортивная площадка, поэтому предложено установить искусственную дорожную неровность, чтобы водители снижали скорость на участке, где постоянно находятся дети.