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576 избирательных участков в Псковской области будут оборудованы для людей с ограниченными возможностями здоровья

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В Единый день голосования на 567 избирательных участках Псковской области будет обеспечен комплексный подход к созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Данную тему обсудили на встрече с председателями региональных общественных организаций инвалидов вчера, 9 сентября. Об этом сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Фотографии: Избирательная комиссия Псковской области

Главная цель встречи — сделать процесс голосования комфортным и понятным для каждого жителя региона, включая граждан с ограниченными возможностями здоровья.

В первую очередь будет организована физическая доступность, а именно: оборудованы места для голосования, в свободном доступе будут лупы Френеля и тифломаркеры для слабовидящих и незрячих граждан, системы звукоусиления будут оборудованы на четырех специализированных участках в Пскове и Великих Луках для слабослышащих, также будут предоставлены информационные материалы о кандидатах и партиях, напечатанные шрифтом Брайля.

При необходимости у всех нуждающихся будет возможность вызвать волонтера через цифровой сервис «Волонтеры на выборах» прямо из личного кабинета на Госуслугах.

«Мы понимаем, что право выбора должно быть равным и доступным для всех без исключения. Наша задача — не просто обеспечить техническую возможность проголосовать, а создать по-настоящему комфортную атмосферу», — подчеркнул председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.   

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Сопов Игорь Александрович

Председатель Избирательной комиссии Псковской области

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