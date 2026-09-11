Долгожданный проезд и дружба дворов: выезд Юлии Пожидаевой в округ №9

Округ №9 в Пскове представляет собой густонаселенный спальный район. Тем не менее в нем постоянно кипит жизнь, развиваются территориальные общественные самоуправления, люди радеют за благоустройство земли вокруг себя и готовы ради этого объединять свои усилия. О том, как прошел 10 сентября контрольный выезд депутата Псковской городской Думы Юлии Пожидаевой в свой округ, – в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Коммунальная, 48

На смену теплой и солнечной среде пришел типично осенний, серый и немного дождливый четверг. Однако, непогода не помешала собраться делегации из вице-спикера Законодательного Собрания Псковской области Юрия Сорокина, главы города Пскова Бориса Елкина, председателя Псковской городской Думы Александра Гончаренко, депутата Юлии Пожидаевой, заместителя главы администрации города Пскова Алексея Саенко возле дома №48 по улице Коммунальной. Здесь не так давно силами администрации города отремонтировали ключевой проезд. Он связывает ряд дворов с основной дорогой улицы Коммунальной, а также обеспечивает подъезд к социальным объектам, в частности, к обновленному корпусу Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

«Скоро у нас откроется один из корпусов ПИЛГа, как раз буквально строительные работы уже завершились, сейчас благоустройство доделывают. На этой местности, собственно, почти все будет сделано, кроме ряда моментов», – отметил глава города Борис Елкин.

В рамках обсуждения участники выезда вновь подняли вопрос территории бывшей частной парковки, ныне пустующей. Глава города предложил включить эту территорию в конкурс «Формирование комфортной городской среды».

«Давайте ее в ФКГС на следующий год включим, учитывая, что мы с вами ранее общались, и вопрос стоял про спортивные объекты. Можно в части ФКГС сделать упор больше на спорт», – предложил Борис Елкин.

Он также рассказал, что жильцы просили на данном месте сделать опять парковку, но уже полноценную и бесплатную, на что глава города подчеркнул, что в микрорайоне не хватает благоустройства, а коллапса с парковочными местами не наблюдается.

В ходе обсуждения Борис Елкин отметил, что от ряда инвесторов поступали предложения насчет этого места. Некоторые хотят построить на месте бывшей парковки спортивный зал. Однако участники выезда сошлись на том, что в таком месте должно быть что-то социально доступное. Юрий Сорокин выступил с предложением организовать Центр настольного тенниса.

«Самое главное, что настольный теннис, в отличии от других видов спорта, доступен гражданам», – подчеркнула Юлия Пожидаева.

«Над этим подумаем обязательно», – ответил Борис Елкин.

«Можно будет сделать несколько видов спорта: настольный теннис и паддл, например, он сейчас очень хорошо развивается», – отметил Юрий Сорокин.

«Мы как раз планируем на ближайшей сессии городской Думы обсудить строительство паддл-центра, но в другом районе. Вид спорта активно развивается», – добавил Борис Елкин.

Недалеко от бывшей парковки располагается музыкальная школа. В прошлом году, в ходе аналогичного выезда, планировалось благоустроить территорию возле самой школы, сделать комфортный подход к входу в школу, а также нарисовать на стене мурал. Все эти задачи были выполнены.

«Мы еще заказали 46 саженцев, дёрен белый, чтобы благоустроить территорию рядом со школой, а также здесь будут скамейки», – отметила Юлия Пожидаева.

«Посадку растений мы любим», – сказал Борис Елкин.

Депутат, вице-спикер Законодательного Собрания Юрий Сорокин отметил то, как преобразился микрорайон после ремонта междворового проезда. Также он выразил надежду на то, что на месте пустыря появится спортивная площадка.

«Междворовой проезд преобразился после того как его капитально отремонтировали. На месте ям появилась ровная проезжая часть, обновленный тротуар. Я надеюсь, что жители города и конкретного этого района оценят нашу совместную работу. Уверен, что работа в этом направлении продолжится - с участием как граждан, выбирающих то, что они хотят сделать на своих территориях, так и администрации города, и правительства области. На этой территории была автостоянка, в перспективе здесь планируется создать общественное пространство. Я думаю, что мы эту инициативу поддержим, нужно приветствовать пожелания жителей микрорайона и установить на этой территории спортивный объект. Сейчас обсуждается вопрос, будет ли это открытая спортивная площадка или закрытая, но дайте время и, я думаю, она появится», – сказал депутат.

Коммунальная, 46

Во дворе дома на улице Коммунальной, 46 силами ТОС организована парковка. На данный момент она вымощена щебнем, в дальнейшем планируется ее полное асфальтирование.

Борис Елкин обратил внимание на то, что недалеко от этой парковки складируется мусор. Все бы ничего, но мусор был сложен там, где ему быть не полагается – возле трансформаторной будки. Возник вопрос: как же он там оказался?

Выяснилось, что в этой местности на несколько домов выделена всего одна контейнерная площадка, она располагается не в самом удобном месте. Исходя из рассказов местных жителей, стало известно, что раньше в этих дворах было несколько контейнерных площадок, но их ликвидировали, и осталась всего одна. Управляющие компании не горят желанием заниматься ее обслуживанием и по возможности «отфутболивают» ответственность друг на друга. Также возникают конфликты и у жильцов из разряда «кто больше намусорил».

Борис Елкин поручил проработать этот момент и, если это возможно, перенести контейнерную площадку для большего удобства жителей.

Рижский проспект 54, 58, 60

Следующая часть выезда охватила сразу несколько территорий, благоустроенных силами территориальных общественных самоуправлений.

В доме №54 жители с помощью гранта ремонтируют входные группы в подъездах. На момент выезда успели отремонтировать две входные группы из четырех.

У жителей дома №58 была другая потребность – установка камер видеонаблюдения. Борис Елкин отметил, что это отличное начинание – чем больше в городе камер, тем безопаснее он становится.

Квинтэссенцией выезда стало посещение двора возле дома №60. В прошлом году жители установили детскую площадку силами ТОС, и, как обещали, не остановились на этом. В этом году жильцы благоустраивают контейнерную площадку, которой пользуются не только они, но и жильцы близлежащих домов.

Общаясь с жителями, Борис Елкин похвалил начинания руководителей ТОС, а также то, что активисты дружат между собой и хотят совместно реализовывать проекты. Жильцы организовывают во дворе праздники, самостоятельно занимаются благоустройством.

«Чем больше территорий вот так объединяются, тем лучше. Может получиться хороший симбиоз, может получиться некий микрорайон-сад. Тем более, мы сейчас часть затрат стали пропускать через управляющие компании, это ускоряет процессы и уменьшает бюрократию, которой, к сожалению, сейчас много», – добавил Борис Елкин.

Один из жильцов спросил у градоначальника, могут ли ТОСы сделать асфальтирование дворового проезда.

«Можно? Нужно. Если территория со стороны магазинов относится к ТОСу, то можно. Есть история, которая касается всех самоуправлений – можно выходить за пределы ТОС, на муниципальную землю, допустим. Нужно написать нам письмо, а мы уже согласуем. Такой опыт уже есть. Есть на других районах опыт, когда мы силами администрации делаем озеленение, и нам может не хватать денег, так люди с помощью ТОС нам в этом помогают, проявляют инициативу. Многие уже далеко за пределы своего двора вышли. К этому рано или поздно многие придут», – подчеркнул Борис Елкин.

Он также привел в пример случаи, когда несколько самоуправлений объединяются для достижения общей цели.

«На самом деле, есть такая история, когда несколько ТОСов объединяются. Когда они объединяют усилия, получается, что в одном месте можно сделать что-то комплексное. Например, договорились, сделали детскую площадку и основание под нее в одном месте, потом в другом месте так же. Чтобы был не промежуточный, а общий результат. Такой механизм очень хороший, поэтому нужно дружить не только друг с другом, но и дворами», – пояснил глава города.

Итоги

Подводя итог, Юлия Пожидаева отметила, что работы в округе не прекращаются, в микрорайонах появляется все больше активных территориальных общественных самоуправлений.

«Округ меняется очень заметно, особенно когда началась активность граждан по созданию ТОС. Люди объединяются, создают ТОСы и шаг за шагом благоустраивают свои территории. Это очень важно, потому что они сами в этом участвуют, делают именно то, что им необходимо во дворе, и вовлекают как можно больше жителей в это. Когда люди сами заинтересованы, тогда и процесс идет», – отметила Юлия Пожидаева.

Она подчеркнула, что за минувший год ряд проблем, обозначенных на предыдущем выезде, был решен. Особенно это заметно в проезде возле Коммунальной, 48.

«В рамках контрольного выезда мы осмотрели территорию на Коммунальной, 48. Здесь сделали проезд. Там были очень большие ямы, очень много жалоб поступало. Сейчас проезд сделан полностью, и благоустроена территория с обратной стороны музыкальной школы. В планах - установить там скамейки, также заказаны 46 саженцев. Это будет дёрен белый. Я надеюсь, что там будет приятная, красивая территория», – заключила Юлия Пожидаева.

Глава города со своей стороны отметил всесторонее развитие территориальных общественных самоуправлений, которые демонстрируют положительные сдвиги в благоустройстве района.

«Сегодня мы посетили разные территории. Это улица Коммунальная, дома №№48, 46. Если мы говорим о Коммунальной, 46, там уже не первый год реализуются проекты ТОСов, есть положительные сдвиги. Уже сделано покрытие проезжей части, частично во дворе сейчас делается парковка, сделан первый этап, основание, а также бортовой камень. Тротуары заасфальтированы. На следующий год, надеюсь, что ребята подадут заявку уже на асфальтирование, и полностью будет большая парковка благоустроена и сделана. Также осмотрели ремонт междворового проезда на Коммунальной, 48. Вокруг всего микрорайона теперь сделан проезд. Да, это было недешево, но зато это удовлетворяет потребности большого количества социальных учреждений. Это был наболевший вопрос, и мы его решили», – сообщил Борис Елкин.

Отдельно глава города остановился на благоустройстве бывшей парковки. Он считает, что жителям нужно проявить инициативу, проголосовать и победить в конкурсе «Формирование комфортной городской среды» в следующем году.

«Очень важно, что там есть территория бывшей автостоянки, которую перспективно можно развивать. Проговорили это с депутатом по округу, чтобы рассмотреть возможность на следующий год подать эту территорию на "Формирование комфортной городской среды" и постараться в нем победить. Стоит ее рассматривать для каких-то социальных объектов и социального развития. Действительно, в микрорайоне не хватает, например, спортивных объектов», – считает он.

Далее глава Пскова отметил посещение территорий трех ТОСов на Рижском проспекте. Борис Елкин остался впечатлен тем, что самоуправления и жильцы дружат между собой, а благоустройство города стало одним из поводов для знакомства и взаимодействия.

«Также посетили на Рижском проспекте три дворовых территории, где созданы три ТОСа, где ребята друг с другом дружат. Это потрясающе. Потрясающе, что движение ТОС не только благоустраивает город, но и создает новые поводы для общения людей и взаимодействия друг с другом. Каждый делает то, что ему необходимо. Кто-то делает входные группы в подъездах, кто-то делает асфальт или видеонаблюдение, а кто-то спортивные, детские площадки или ставит мусорные контейнеры. Важно то, что каждый для себя выбирает то, что актуально. Движение самоуправлений – это хороший импульс для развития внутридворовых территорий», – заключил Борис Елкин.

Несмотря на пасмурный день, у всех от выезда остались только положительные впечатления. Видя, как объединяются люди, находят общий язык, хочется верить, что такие импульсы обязательно сделают город еще уютнее для всех, красивее и удобнее.

Андрей Николаев