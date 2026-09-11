Увольнение сотрудников «ПЭМЗ»: кто виноват, и что делать?

Сравнительно недавно в кадровом составе АО «Псковский электромашиностроительный завод» произошли не совсем приятные изменения: со слов одного из бывших сотрудников, предприятие незаконно уволило порядка 20 человек из-за того, что они не согласились с новыми условиями трудового договора. К разбирательству уже подключились Инспекция труда и прокуратура, дело идет к суду. «ПЭМЗ» в свою очередь обвинения опровергает. Подробнее в ситуации разбиралась корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как рассказал бывший испытатель электрических машин, аппаратов и приборов четвертого разряда Александр Лисичкин, работодатель с 22 июня вынуждал работников подписать дополнительное соглашение к действующему договору найма с увеличением рабочего дня на 30 минут без права отказа и без дополнительной оплаты. А в случае отказа подписывать допсоглашение, руководство якобы грозилось уволить всех несогласных. Что впоследствии и произошло, утверждает наш собеседник.

Александр Лисичкин получил приказ об увольнении 27 августа.

Обратившийся также заявил, что с момента отказа сотрудников от новых условий и до момента официального увольнения с них удерживали часть заработной платы за то, что они не дорабатывали 30 минут в день.

«18 человек были уволены по одной статье, остальные увольнялись самостоятельно, но многие продолжают работать, так как подписали дополнительное соглашение к трудовому договору. Лично я - переселенец, который трудился на данном заводе в течение двух лет. Многие, кого уволили, вообще сотрудники, отмеченные грамотами и благодарностями. Есть и те, кто долгое время висел на доске почета. А нас вот так просто выгнали, по сути без права выбора», - добавил бывший рабочий.

Многие сотрудники не захотели опускать руки и в период с июня по июль неоднократно обращались в Северо-Западную межрегиональную территориальную государственную инспекцию труда по Псковской области, которая, в свою очередь, отправляла предостережения руководству производства о «недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства». По словам бывших сотрудников, данные предупреждения начальством были проигнорированы.

После данных мероприятий на территории АО «ПЭМЗ» прошла проверка соблюдения трудового законодательства прокуратурой города Пскова с привлечением специалистов Северо-Западной межрегиональной территориальной государственной инспекции труда по Псковской области, в ходе которой были обнаружены серьезные нарушения.

«В ходе проверки установлено, что трудовыми договорами работников была предусмотрена пятидневная 40-часовая рабочая неделя, продолжительность рабочего дня 8 часов и рабочее время с 07:00 до 15:30 с учетом перерыва на отдых и питание. Кроме того, правилами внутреннего трудового распорядка были предусмотрены два 15-минутных регламентированных перерыва для кратковременного отдыха. С 22 июня 2026 года работодателем изменен режим работы: рабочее время установлено с 07:00 до 16:00 при сохранении восьмичасовой продолжительности работы и двух 15-минутных неоплачиваемых перерывов. Таким образом, фактическое время нахождения работников на рабочем месте увеличилось на 30 минут», - сообщил Псковской Ленте Новостей результаты проверки сотрудник инспекции труда.

Также в трудовой инспекции отметили, что работодатель не предоставил документы, которые бы подтвердили наличие объективных причин для изменения уже имеющихся условий труда в порядке, предусмотренном статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации.

Бывшие сотрудники рассказали, что дополнительные соглашения с материалом для ознакомления им давали не за два месяца до введения изменений, как положено, и оформлено все было «задним числом».

Факт несоответствия указанных в законодательстве сроков подтвердил и сотрудник трудового ведомства: «Был установлен и тот факт, что уведомления об изменении режима рабочего времени были вручены работникам менее чем за два месяца до введения новых условий. В связи с этим изменение режима рабочего времени произведено с нарушением установленного трудовым законодательством порядка».

В комментарии Инспекции труда также было указано, что в связи с выявленными процессуальными нарушениями в изменениях условий труда сотрудников, снижение заработной платы и увольнение работников при указанных обстоятельствах также являются незаконными.

«В настоящее время в отношении АО "ПЭМЗ" Северо-Западной межрегиональной территориальной государственной инспекцией труда проводится административное расследование. Представитель работодателя вызван в Инспекцию труда для составления протоколов об административных правонарушениях. По результатам административного производства виновные лица могут быть привлечены к предусмотренной законодательством административной ответственности», - заключили в ведомстве.

Бывшие работники, которые были уволены по статье, рассказали, что даже создали специальный чат, где «держат руку на пульсе» ситуации и обмениваются актуальной информацией: «Некоторые наняли платных юристов, чтобы подать заявление как минимум за незаконное увольнение и получить положенную компенсацию, может быть, даже с восстановлением на прежней должности, я тоже ходил на консультацию к юристу. В любом случае, что с платными юристами, что нашими собственными силами, для дальнейших каких-то действий нужны решения от трудовой и прокуратуры по итогам прокурорской проверки. Ждем, тогда уже с этими заключениями мы можем подавать в суд. И даже те люди, которые наняли платного юриста, тоже ждут решения трудовой и прокуратуры, чтобы с этим делом пойти в суд».

По словам Александра Лисичкина, на консультации юрист ему сообщила, что дело может и не дойдет до суда, если прокуратура подаст необходимые документы для восстановления сотрудников и оплатой простоя в полном объеме. Однако, как заметил сам работник, руководство «ПЭМЗ» «не шло на сотрудничество раньше, и маловероятно, что пойдет сейчас».

Также стоит отметить, что уволенные сотрудники из-за всех этих разбирательств не могут устроиться на новую работу. Александр Лисичкин узнал у юриста, что, как правило, судья решает в пользу работодателя. И, если обратившийся нашел вторую работу, то вычет с работодателя за простой будет до момента, пока он не начал получать сторонние средства, то есть с новой работы.

Руководство АО «Псковский электромашиностроительный завод» также прокомментировало сложившуюся ситуацию, отметив, что все представленные ранее обвинения в их адрес не соответствуют действительности.

В ответе на запрос, подписанном председателем правления АО «ПЭМЗ» Дмитрием Шараповым, говорится, что новые часы работы, которые были указаны в дополнительном соглашении, полностью соответствуют действующему законодательству РФ: «В соответствии с нормами трудового законодательства РФ, в рамках проводимых организационно-штатных мероприятий, а также с целью приведения правил внутреннего трудового распорядка в соответствие с действующим законодательством РФ, в июне 2026 года приняты новые ПВТР. При этом время работы, предусмотренное трудовым законодательством РФ в объеме восьми часов в день и 40 часов в неделю, не изменено».

Также в «ПЭМЗ» отрицают, что сотрудников об изменениях в трудовом соглашении уведомили несвоевременно: «В соответствии с положениями п.7 ч.1 ст.77 Трудового кодекса, трудовой договор прекращается в связи с отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора. Об указанных положениях работодатель в соответствии с ТК РФ официально предупредил в уведомлениях работников за два месяца».

То же касается и удержания зарплаты бывших рабочих за неотработанные 30 минут в день - руководство «ПЭМЗ» утверждает, что ничего противозаконного в их действиях нет: «Формулировка обращения о недорабатывании рабочего времени отражена в трудовом законодательстве. Так, оплата труда в соответствии с его количеством означает, что работнику оплачивается весь предоставленный им труд».

Как не было и факта незаконного увольнения, утверждает работодатель: «Право одностороннего изменения условий трудового - договора работодателем закреплено в ТК РФ, а право выбора работника на осуществление деятельность в новых условиях, либо отказа от них гарантируется Конституцией. Предприятие не нацелено на увольнение работников за их выбор, но в случае, когда прежние условия труда не могут быть сохранны, но работники не согласны с ними и не воспользовались правом замещения вакантных должностей, применяется норма трудового законодательства, регулирующая указанный спор».

Один из бывших сотрудников также поделился, что некоторые уволенные или уволившиеся вернулись к работе на предприятии на прежние должности, но «из-за страха». Факт возращения части трудящихся подтвердили и на заводе: «После увольнения ряда работников, предприятие продолжает свою деятельность в штатном режиме, вакантные должности замещаются вновь принятыми работниками, в том числе имеет место возвращение ранее уволенных работников».

«Вместе с тем, на предприятии реализуется внедрение усовершенствованных технологических процессов, которые позволяют выполнять запланированные объемы работ в срок. В настоящее время на АО "ПЭМЗ" продолжает осуществлять трудовую деятельность более 500 человек», - заключило руководство завода.

На данный момент все стороны конфликта ждут официальные заключения от Северо-Западной межрегиональной территориальной государственной инспекции труда и прокуратуры по факту проверки АО «Псковский электромашиностроительный завод», чтобы разработать дальнейший план действий. Большинство уволенных сотрудников предприятия не намерены отступать и хотят довести дело до его логичного завершения, несмотря на то, что сам «ПЭМЗ» уверен, что все сделал в рамках действующего законодательства.

Фотографии предоставлены бывшими сотрудниками АО «Псковский электромашиностроительный завод»

Анастасия Някшева