ТОП5: Александр Невский в Пскове, необычный хоккей и рок-хиты под балалайку

ПЛН-ТВ представляет вашему вниманию новый выпуск проекта «ТОП-5» — дайджест околосветских событий. Раз в две недели ведущая Александра Иванова представляет вам ТОП-5 событий культурной, общественной и светской жизни нашего города.
Что новенького произошло за последние две недели?
- Картина Владимира Серова «Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища» в Псковском музее-заповеднике;
- Второй тур чемпионата России по хоккею на траве;
- V Военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион».