Профессия по любви

В последние годы о необходимости повышения престижа педагогической профессии говорят на самом высоком уровне. Из законодательства уже исключено понятие «образовательная услуга», а летом этого года президент подписал указ, закрепляющий особый статус педагога. Принимаются меры поддержки, чтобы остановить отток кадров и привлечь в школу талантливую молодёжь. Однако пока результаты социологических опросов говорят о том, что престиж профессии падает. По данным социологических исследований, больше половины псковичей отмечают снижение социального статуса учителя за последнее десятилетие. Парадокс в том, что общество одновременно возлагает на учителя колоссальные надежды: участники опроса называют знание предмета, выдержку и терпение главными качествами современного педагога, требуя от него не просто трансляции знаний, а эмоциональной и психологической устойчивости.

Почему так происходит и можно ли каким-то образом изменить ситуацию? Ответы на эти вопросы Псковская Лента Новостей попыталась узнать у самих педагогов, родительской общественности и вчерашних учеников.

«Любовь любовью, а кушать хочется всегда»

Учитель русского языка и литературы Печорской средней общеобразовательной школы №3 Евгения Пономаренко работает в школе с 2009 года. Она не склонна идеализировать ситуацию. «Очень много в последнее время громких заявлений от правительства о повышении престижа профессии учителя, намедни вот нам должны предоставить особый статус и бесплатное посещение музеев раз в месяц. Причина упадка престижа профессии банальна, и кроется она, разумеется, в низком размере заработной платы. Учитель не может позволить себе не только дорогой отдых или ипотеку, а ему элементарно не хватает на продукты питания и вещи первой необходимости», - говорит педагог.

По мнению учителя, правительству необходимо в срочном порядке материально поддержать учителей, «чтобы и новые кадры появились, и старые не сбежали».

Еще одну причину непопулярности профессии Евгения Пономаренко видит в том, что учитель не защищен.

«Каждый день мы слышим новости о том, что какой-то ученик напал на учителя с ножом. Сейчас любой родитель может безосновательно написать жалобу в министерство и отчего-то будет прав, а учитель наказан. Новое поколение обучающихся воспитывает преимущественно интернет, и там, увы, нет условий для уважения к педагогам, в рилсах и шортсах учителей хейтят, унижают, смеются над ними. И это всё происходит безнаказанно», - говорит она.

Поэтому, по мнению педагога, и сохраняется дефицит педагогических кадров в школах, а средний возраст учителя перевалил за 50 лет. «Если раньше это была благородная профессия, то сейчас учитель перегружен разными задачами, отчётами, подготовкой к госэкзаменам, воспитанием нерадивых подростков. Многие не выдерживают и уходят, и я их, увы, понимаю»,- замечает она.

Но тем не менее в профессии много того, что не дает уйти из школы. Из плюсов Евгения Пономаренко выделяет постоянное общение с молодёжью, которое «не даёт состариться». «Дети — чистые души, они не знают суровой правды жизни, умеют радоваться мелочам, заряжают позитивом. У меня много благодарных выпускников, с которыми мы поддерживаем дружбу. Однажды мой одноклассник, который сейчас занимает довольно высокий пост в одной из компаний, сказал: ”Вот если учителя такие умные, отчего же они такие бедные?” Эта фраза глубоко засела мне в сердце. Но вопреки всему я люблю свою работу и учеников и надеюсь, что всё-таки оплата нашего труда станет более достойной, потому что ”любовь любовью, а кушать хочется всегда”».

«Огонь в глазах и в сердце»

Не разочаровался в профессии и учитель истории и обществознания псковского лицея №4 Иван Марченко. Мужчина семь лет работает в школе и добился определенных успехов. В том числе, стал победителем регионального этапа конкурса «Учитель года России-2023».

«В профессии я чувствую себя комфортно. Я хотел быть учителем. Это мой осознанный выбор, который я сделал в подростковом возрасте. Сейчас я опытный педагог, работаю седьмой год. Я понимаю, как устроена система образования, как найти подход к детям, как составить уроки, программы. Я до сих пор не устал от профессии. Не выгорел, как сейчас говорят. Конечно, у всех бывают трудные этапы, у меня в том числе. Но пока - огонь в глазах и в сердце горит», - говорит он.

Иван Марченко отмечает, что отношение к учителям в обществе не всегда позитивное, но по его личному опыту конфликтные ситуации редки: «Дети - всегда дети, они будут тебя уважать, но могут совершить какую-то глупость, которая и их не красит, и для учителя это оборачивается последствиями. Но, как минимум, я любим частью учеников. С родителями тоже получается налаживать контакт», - рассказывает он.

Немного помогает завоевать авторитет у учеников и родителей и тот факт, что педагог — мужчина. «По крайней мере, первое впечатление у детей - им непривычно, необычно. Хотя сейчас (я сужу по лицею, где работаю) - учителей-мужчин становится больше, это уже не такой редкий случай. Действительно, есть ощущение, что к тебе изначально относятся чуть-чуть по-другому, чуть более осторожно, чуть лучше слушают. И родители более благожелательно в большинстве случаев настроены. Но тут есть же и ограничения, которые накладывает твой «мужской статус» на работу в школе - например есть темы, которые ученики могут обсудить только с учителями-женщинами. Кроме того, некоторые родители настороженно относятся к тому, что их детей учит мужчина.

Причины падения престижа учительской профессии педагоги видит и в том, что нынешнее поколение родителей — это люди, которые выросли в конце 80-х, 90-х годов, когда всем, в том числе учителям «приходилось выживать». «Возможно, они видели негативные примеры отношения учителей к другим детям. Поэтому в обществе есть такое общее родительское недоверие к учителям. Кроме того, многие родители, пытаясь поддерживать своих детей и быть на их стороне (что правильно), делают это слишком радикально. Например, ребенок прогуливает уроки, а они обвиняют учителя в том, что не может мотивировать ученика. Нельзя сказать, что все родители такие, но количество подобных ситуаций растёт. Как только учитель начинает воспитывать, возникают претензии со стороны родителей»,- замечает он.

Педагог считает, что изменить ситуацию можно только через популяризацию профессии. «Безусловно, это повышение престижности труда — то, что сейчас пытается сделать государство через различные меры. Но нужно менять и отношение общества. Есть учителя, которые ведут свои блоги в соцсетях, где рассказывают изнутри о учительской жизни, о школьной жизни, объясняют родителям те вещи, которые они могут не понимать, не видеть, находясь снаружи школы. В том числе снимают юмористический контент. Мне кажется, это точно популяризирует профессию учителя. И возможно, что через несколько лет мы увидим совсем другой тренд», - сказал он.

Впрочем и сейчас, есть немало детей, которые хотели бы стать учителями: «У нас есть в лицее №4 психолого-педагогические профили, которые прямо готовят будущих педагогов. Но я знаю такие примеры, когда ребята идут на педагогические направления, именно потому что им понравилось, как учитель работает, как он ведёт уроки».

«Труд педагога недооценен»

Действительно, сейчас в области создаются психолого-педагогические классы. И многие выпускники выбирают педагогические направления в вузах. «Педагогическое направление меня привлекало еще со времени учебы в школе. Когда в школе проходили дни самоуправления я с удовольствием замещал своих учителей в работе с более младшими классами. И мне говорили, что у меня достаточно неплохо получается. Также у меня день рождения 5 октября, а это День учителя. Шутим, что сама судьба распорядилась выбором моей будущей профессии. Еще одним важным фактором стала моя любовь к истории, и я решил, что идеальным сочетанием моих двух увлечений как раз станет педагогическая профессия», - говорит студент ПсковГУ Антон Чижиков. Молодой человек учится на третьем курсе вуза по направлению «Педагог истории и обществознания» и уже совмещает учебу с работой в школе.

По словам Антона Чижикова, сейчас государство предпринимает шаги чтобы повысить престиж профессии педагога.

«Но для меня главное, что эта работа мне по душе и приносит удовольствие. В первую очередь мне нравится общение с детьми и то, что я могу в них вложить что-то полезное. Также очень приятно, когда от детей чувствуется отдача, и ты понимаешь, что твой труд не напрасен и вносит вклад в формирование будущего нашей страны», - считает он.

Молодой человек уверен, что для поднятия уровня престижа профессии учителя нужно на законодательном уровне защитить учителей. «К сожалению, далеко не все дети и их родители относятся к учителю, как к человеку, который помогает ребенку узнать что-то новое и сформировать личность. Некоторые относятся к учителям, как к обслуживающему персоналу. Поэтому нужно вводить наказания за оскорбления чести и достоинства педагога. Также я считаю, что учитель постоянно должен совершенствоваться. Престиж повысился бы, если бы учителя могли бесплатно путешествовать в образовательных целях и получать дополнительное образование», - добавил он..

«Профессия учителя сегодня очень востребована. Но труд учителя тяжелый и зачастую недостаточно оценён, особенно в регионах. И, сожалению, люди, которые могли бы стать хорошими педагогами, часто выбирают другие пути, чтобы больше зарабатывать», - говорит выпускник ПТЛ, студент первого курса Московского физико-технического института Тимофей Ковалев.

Тимофей вспоминает, что ко всем учителям ребята относились уважительно, хотя порой и не без иронии. «Есть учителя строгие, которые держат класс: таких обычно боятся и выполняют их требования из страха. А учителей, которые пользовались нашим расположением, мы слушали потому, что стыдно было не выполнить их задания», - говорит Тимофей. И добавляет, что школьники уважали тех педагогов, которые могли ясно и понятно объяснить материал и многим из них он благодарен.

Учитель — главный помощник

Не секрет, что отношение к школе и к педагогам закладывается в семье. По мнению главного врача детской областной больницы, преподавателя ПсковГУ, отца четверых детей Евгения Васильева, родители школьников должны понимать, что учитель - их помощник в воспитании детей.

«Если учитель должен сделать из ребёнка полноценную личность, готовую к взрослой жизни, то с моей точки зрения, целесообразно и иметь возможность влияния на ребёнка, в том числе путём наказания. И родитель не должен выступать в роли защитника и противостоять преподавателю. В этом случае никакой учёбы не получится. Но действуя вместе с учителем мы можем воспитать в будущем не избалованное дитя, а взрослого ответственного человека»,- считает он.

Евгений Васильев приводит в пример собственную семью, где у детей принято уважительное отношение ко всем взрослым. Но проблемы с поведением все равно есть, особенно у младших дочек. «Поэтому мы очень благодарны, что у них строгий учитель. И мы всегда на стороне учителя. Дети приходят: ”А нам сегодня влетело”. Значит, за дело!».

При этом младшая дочь Евгения Васильева хочет стать учителем. «Я думаю, это оптимальная профессия для девочек», - сказал он. Правда, заметил, что преобладание женщин в профессии — это тоже проблема. «Учителя - в основном женщины, и они воспитывают мальчиков «под себя». А будущего мужчину все таки должен воспитывать мужчина. Поэтому удивляться тому, что мальчики потом становятся инфантильными, нет необходимости. Мы сами формируем такое общество».

Поэтому нередко для детей с проблемным поведением, которым не усидеть на месте, лучшим учителем становится тренер. «Наказывать и требовать сидеть ровно бесполезно. Энергию надо куда-то перенаправить и в большей степени подойдет спортивное русло. Для таких детей лучшим воспитанием будет спортивное»,- считает он.

Евгений Васильев считает, что престиж к учительской профессии возвращается - благодаря патриотическому служению учителей. «Наши дети учатся в ППК, и мы с супругой восхищаемся их учителями - сколько они труда вкладывают в наших детей!».

При этом собеседник обращает внимание на проблему, которая, по его мнению, подрывает систему образования - современные дети перегружены: «Детей к концу образования просто начинает от него тошнить. Им уже не хочется работать. Собственно, это и порождает поколение зумеров сейчас. Дети не чувствуют ажиотажа, который был у нас в юности - поскорее бы закончить эту учёбу и работать! У них психоэмоциональное выгорание наступает через месяц после начала работы. Потому что у них нет запаса из юности. Мы со школы приходили, кинали портфель и шли играть. А мои дети возвращаются домой в 9 вечера. И им ещё делать уроки. Мне откровенно их жалко».

«Мы живем работой»

Директор гимназии №28 Ольга Замирская отмечает, что уровень доверия между семьей и школой растет. По её словам, подавляющее большинство родителей — около 80% — сегодня выступают надежными партнерами педагогов, понимая, что у обеих сторон общая задача: дать ребенку качественные знания и при этом не упустить вопросы воспитания.

Однако в школьной среде остается и «болевая точка» — адаптация молодых кадров. В гимназии №28 каждый второй учитель — вчерашний выпускник вуза. И именно они чаще всего сталкиваются с давлением со стороны родителей, которые порой забывают о субординации и пытаются диктовать педагогам свои правила.

Чтобы удержать молодежь в профессии, в гимназии выстроена целая система поддержки: от психологической помощи до наставничества опытных коллег. «Мы окружаем их вниманием, чтобы работа приносила радость, а не стресс», — делится директор.

И всё же, несмотря на трудности, люди остаются в школах не ради денег. Главный стимул — это «горящие глаза» учеников и радость от их маленьких, но важных побед.

«И я, и коллеги - мы живём работой! Мы приходим в класс за улыбками и добротой, — говорит Ольга Замирская. — И очень хочется, чтобы родители видели в нас не просто исполнителей услуг, а людей, которые искренне вкладывают душу в будущее их детей».

«Никакие роботы не заменят учителя»

Руководитель гимназии №29 и учитель с более чем 20-летним стажем Елена Синева тоже отмечает, что несмотря на результаты соцопросов, положительные изменения по отношению к учителю в обществе заметны. «Если мы посмотрим социологические опросы, то часть россиян считает, что престиж профессии учителя снизился, и даже объясняет причины. Это низкая заработная плата, при этом высокая нагрузка и недостаток уважения со стороны детей и родителей. Однако же, я практикующий руководитель и учитель, хочу сказать, что всё равно в последнее время мы наблюдаем положительные сдвиги. Потому что отмечаем рост интереса к профессии среди выпускников высших учебных заведений именно педагогического направления», - заметила она. По ее словам, в этом году «беспрецедентное количество молодых специалистов поступило на работу в школы и сады».

Елена Синева отмечает и такую положительную тенденцию, как усиление взаимодействия с родителями: «Родительские комитеты становятся всё более активными. Например, в нашем учебном заведении появился ещё один общественный орган - Совет отцов. Папы принимают активное участие в жизни школы. Таким образом, мы тоже с семьями и с родителями сближаемся и понимаем, какие задачи воспитания у нас стоят, и тем самым поддерживаем престиж профессии учителя».

Педагог отмечает и программы поддержки молодых учителей: «В нашем регионе это действительно всё работает. Считаю, что своевременным является решение Министерства просвещения Российской Федерации о снижении бюрократической нагрузки не учителя, развитии программ наставничества, профессионального роста и правовой защите учителя. Даже это словосочетание говорит уже о том, что статус учителя действительно серьёзный, важный и нужный в обществе. Настороженно к учителю относиться не нужно, мы всегда идём с любовью, миром и добром. Но если возникают какие-то конфликтные ситуации, их нужно уметь разрешать в диалоге. И тогда у нас всё получится».

Важным инструментом решения кадрового вопроса Елена Синева считает целевые договоры, благодаря которым в гимназию на практику, а потом и на работу придут выпускники этого учебного заведения. «То есть мы сами себе создаём кадры. Учитель — это вообще профессия по любви. Поэтому если сейчас у детей, которые являются учениками школы, появляются мысли о том, чтобы прийти к профессии учителя, то у них есть сейчас отличный вариант попробовать себя в ней. А именно - обучаться в психолого-педагогических классах, где ребята знакомятся с профессией»,- говорит она.

«Учитель - всё-таки профессия общественная, мы всегда на виду. Воспитание человека основывается на личности учителя. “Воспитательная сила изливается только из живого источника человеческой личности“, - эти слова не мои, но они принадлежат любимому сердцу педагогу, русскому педагогу Константину Дмитриевичу Ушинскому. Я полностью с ним согласна, что никакой искусственный интеллект, никакие роботы, никакие онлайн-встречи не заменят живого общения учителя, ученика и родителя», - уверена Елена Синева.

«Учитель всегда был примером»

Победитель регионального конкурса «Учитель года -2026»,преподаватель русского языка и литературы гимназии №29 Вячеслав Новиков напомнил, что статус учителя и престиж профессии менялся в зависимости от времени.

«Отношение к учителям всегда было очень неоднозначным. С одной стороны, их уважали за знания, за мудрость, за тот опыт, который они передают. Но не всегда относились с тем почтением, которое учителя заслуживают, в силу своего опыта и знаний»,- отмечаете педагог. И приводит примеры из литературных произведений: «В XIX веке к учителям тоже достаточно неоднозначно относились. Если вспомнить «Дубровского», Маша, отмечая достоинства учителя-гувернёра, понимает, что он ей не ровня».

По словам Вячеслава Новикова, в начале XX века в литературе фиксируется рост уважения к учителю: «Вспомните, например, "Республику Шкид" или "Педагогическую поэму" Макаренко. Учитель стал знаковой фигурой. Рост уважения к педагогу, наверное, ещё сильнее появился в послевоенные годы, когда учитель-фронтовик пришёл в школу. Но с 70-х, 80-х годов вновь наметилось понижение этого статуса. Двухтысячные и сложное экономическое развитие тоже повлияли на то, что учитель вдруг стал менее уважаем. И, например, современные произведения, где образ учителя снижается, "Кто-то плачет всю ночь за стеною" или "Горький вкус мандаринов", показывают, что учителя тоже люди, но с какой-то не очень приятной стороны»,- замечает он.

По мнению Вячеслава Новикова, учитель должен быть образцом честности, доброты, отзывчивости, нравственности. И каждый педагог должен показывать это своим примером.

«Я показываю интерес к литературе, к чтению, к ребёнку, и тогда сердца родителей оттаивают. Возможно, мне не нужен особый статус, я своей деятельностью показываю, что достоин уважения. И я чувствую это уважение, чувствую заботу со стороны и учеников, и родителей, не только на 1 сентября или на день учителя, а каждый день. Когда они говорят добрые слова, улыбаются, когда они приводят в класс учеников и доверяют самое дорогое — своего ребёнка», - подчеркивает он.

Помогают повысить престиж профессии и конкурсы профмастерства. «Когда родитель видит, что ребёнок учится у учителя, яркого, успешного, способного проявить себя не только на уроке, но и показать свой опыт другим учителям, это вызывает уважение. Родители детей из моего класса мною гордятся. Мне это очень приятно», - отмечает педагог.

Подводя итог сказанному выше: проблема престижа педагогической профессии носит сложный и многогранный характер. Основные причины снижения статуса педагога, по мнению самих учителей, родителей и выпускников, кроются в низкой заработной плате, высокой нагрузке, незащищённости учителя перед необоснованными жалобами и агрессией в интернете. Тем не менее, в среде самих педагогов сохраняется внутренняя мотивация: любовь к детям, ощущение их отдачи, возможность видеть результаты своего труда и чувствовать благодарность учеников и родителей. Многие учителя отмечают, что остаются в профессии вопреки материальным трудностям, называя её «профессией по любви». А положительные тенденции — рост числа молодых специалистов, активность родительских сообществ, конкурсы профмастерства — дают основания для осторожного оптимизма. Учитель остаётся ключевой фигурой в воспитании личности, и, как подчёркивают сами педагоги, «никакие роботы не заменят живого общения учителя, ученика и родителя».

Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН