Профессия по любви

В последние годы о необходимости повышения престижа педагогической профессии говорят на самом высоком уровне. Из законодательства уже исключено понятие «образовательная услуга», а летом этого года президент подписал указ, закрепляющий особый статус педагога. Принимаются меры поддержки, чтобы остановить отток кадров и привлечь в школу талантливую молодёжь. Однако пока результаты социологических опросов говорят о том, что престиж профессии падает. По данным социологических исследований, больше половины псковичей отмечают снижение социального статуса учителя за последнее десятилетие. Парадокс в том, что общество одновременно возлагает на учителя колоссальные надежды: участники опроса называют знание предмета, выдержку и терпение главными качествами современного педагога, требуя от него не просто трансляции знаний, а эмоциональной и психологической устойчивости.
Почему так происходит и можно ли каким-то образом изменить ситуацию? Ответы на эти вопросы Псковская Лента Новостей попыталась узнать у самих педагогов, родительской общественности и вчерашних учеников.
«Любовь любовью, а кушать хочется всегда»
Учитель русского языка и литературы Печорской средней общеобразовательной школы №3 Евгения Пономаренко работает в школе с 2009 года. Она не склонна идеализировать ситуацию. «Очень много в последнее время громких заявлений от правительства о повышении престижа профессии учителя, намедни вот нам должны предоставить особый статус и бесплатное посещение музеев раз в месяц. Причина упадка престижа профессии банальна, и кроется она, разумеется, в низком размере заработной платы. Учитель не может позволить себе не только дорогой отдых или ипотеку, а ему элементарно не хватает на продукты питания и вещи первой необходимости», - говорит педагог.
По мнению учителя, правительству необходимо в срочном порядке материально поддержать учителей, «чтобы и новые кадры появились, и старые не сбежали».
Еще одну причину непопулярности профессии Евгения Пономаренко видит в том, что учитель не защищен.
Поэтому, по мнению педагога, и сохраняется дефицит педагогических кадров в школах, а средний возраст учителя перевалил за 50 лет. «Если раньше это была благородная профессия, то сейчас учитель перегружен разными задачами, отчётами, подготовкой к госэкзаменам, воспитанием нерадивых подростков. Многие не выдерживают и уходят, и я их, увы, понимаю»,- замечает она.
Но тем не менее в профессии много того, что не дает уйти из школы. Из плюсов Евгения Пономаренко выделяет постоянное общение с молодёжью, которое «не даёт состариться». «Дети — чистые души, они не знают суровой правды жизни, умеют радоваться мелочам, заряжают позитивом. У меня много благодарных выпускников, с которыми мы поддерживаем дружбу. Однажды мой одноклассник, который сейчас занимает довольно высокий пост в одной из компаний, сказал: ”Вот если учителя такие умные, отчего же они такие бедные?” Эта фраза глубоко засела мне в сердце. Но вопреки всему я люблю свою работу и учеников и надеюсь, что всё-таки оплата нашего труда станет более достойной, потому что ”любовь любовью, а кушать хочется всегда”».
«Огонь в глазах и в сердце»
Не разочаровался в профессии и учитель истории и обществознания псковского лицея №4 Иван Марченко. Мужчина семь лет работает в школе и добился определенных успехов. В том числе, стал победителем регионального этапа конкурса «Учитель года России-2023».
Иван Марченко отмечает, что отношение к учителям в обществе не всегда позитивное, но по его личному опыту конфликтные ситуации редки: «Дети - всегда дети, они будут тебя уважать, но могут совершить какую-то глупость, которая и их не красит, и для учителя это оборачивается последствиями. Но, как минимум, я любим частью учеников. С родителями тоже получается налаживать контакт», - рассказывает он.
Немного помогает завоевать авторитет у учеников и родителей и тот факт, что педагог — мужчина. «По крайней мере, первое впечатление у детей - им непривычно, необычно. Хотя сейчас (я сужу по лицею, где работаю) - учителей-мужчин становится больше, это уже не такой редкий случай. Действительно, есть ощущение, что к тебе изначально относятся чуть-чуть по-другому, чуть более осторожно, чуть лучше слушают. И родители более благожелательно в большинстве случаев настроены. Но тут есть же и ограничения, которые накладывает твой «мужской статус» на работу в школе - например есть темы, которые ученики могут обсудить только с учителями-женщинами. Кроме того, некоторые родители настороженно относятся к тому, что их детей учит мужчина.
Причины падения престижа учительской профессии педагоги видит и в том, что нынешнее поколение родителей — это люди, которые выросли в конце 80-х, 90-х годов, когда всем, в том числе учителям «приходилось выживать». «Возможно, они видели негативные примеры отношения учителей к другим детям. Поэтому в обществе есть такое общее родительское недоверие к учителям. Кроме того, многие родители, пытаясь поддерживать своих детей и быть на их стороне (что правильно), делают это слишком радикально. Например, ребенок прогуливает уроки, а они обвиняют учителя в том, что не может мотивировать ученика. Нельзя сказать, что все родители такие, но количество подобных ситуаций растёт. Как только учитель начинает воспитывать, возникают претензии со стороны родителей»,- замечает он.
Педагог считает, что изменить ситуацию можно только через популяризацию профессии. «Безусловно, это повышение престижности труда — то, что сейчас пытается сделать государство через различные меры. Но нужно менять и отношение общества. Есть учителя, которые ведут свои блоги в соцсетях, где рассказывают изнутри о учительской жизни, о школьной жизни, объясняют родителям те вещи, которые они могут не понимать, не видеть, находясь снаружи школы. В том числе снимают юмористический контент. Мне кажется, это точно популяризирует профессию учителя. И возможно, что через несколько лет мы увидим совсем другой тренд», - сказал он.
Впрочем и сейчас, есть немало детей, которые хотели бы стать учителями: «У нас есть в лицее №4 психолого-педагогические профили, которые прямо готовят будущих педагогов. Но я знаю такие примеры, когда ребята идут на педагогические направления, именно потому что им понравилось, как учитель работает, как он ведёт уроки».
«Труд педагога недооценен»
Действительно, сейчас в области создаются психолого-педагогические классы. И многие выпускники выбирают педагогические направления в вузах. «Педагогическое направление меня привлекало еще со времени учебы в школе. Когда в школе проходили дни самоуправления я с удовольствием замещал своих учителей в работе с более младшими классами. И мне говорили, что у меня достаточно неплохо получается. Также у меня день рождения 5 октября, а это День учителя. Шутим, что сама судьба распорядилась выбором моей будущей профессии. Еще одним важным фактором стала моя любовь к истории, и я решил, что идеальным сочетанием моих двух увлечений как раз станет педагогическая профессия», - говорит студент ПсковГУ Антон Чижиков. Молодой человек учится на третьем курсе вуза по направлению «Педагог истории и обществознания» и уже совмещает учебу с работой в школе.
По словам Антона Чижикова, сейчас государство предпринимает шаги чтобы повысить престиж профессии педагога.
Молодой человек уверен, что для поднятия уровня престижа профессии учителя нужно на законодательном уровне защитить учителей. «К сожалению, далеко не все дети и их родители относятся к учителю, как к человеку, который помогает ребенку узнать что-то новое и сформировать личность. Некоторые относятся к учителям, как к обслуживающему персоналу. Поэтому нужно вводить наказания за оскорбления чести и достоинства педагога. Также я считаю, что учитель постоянно должен совершенствоваться. Престиж повысился бы, если бы учителя могли бесплатно путешествовать в образовательных целях и получать дополнительное образование», - добавил он..
«Профессия учителя сегодня очень востребована. Но труд учителя тяжелый и зачастую недостаточно оценён, особенно в регионах. И, сожалению, люди, которые могли бы стать хорошими педагогами, часто выбирают другие пути, чтобы больше зарабатывать», - говорит выпускник ПТЛ, студент первого курса Московского физико-технического института Тимофей Ковалев.
Тимофей вспоминает, что ко всем учителям ребята относились уважительно, хотя порой и не без иронии. «Есть учителя строгие, которые держат класс: таких обычно боятся и выполняют их требования из страха. А учителей, которые пользовались нашим расположением, мы слушали потому, что стыдно было не выполнить их задания», - говорит Тимофей. И добавляет, что школьники уважали тех педагогов, которые могли ясно и понятно объяснить материал и многим из них он благодарен.
Учитель — главный помощник
Не секрет, что отношение к школе и к педагогам закладывается в семье. По мнению главного врача детской областной больницы, преподавателя ПсковГУ, отца четверых детей Евгения Васильева, родители школьников должны понимать, что учитель - их помощник в воспитании детей.
Евгений Васильев приводит в пример собственную семью, где у детей принято уважительное отношение ко всем взрослым. Но проблемы с поведением все равно есть, особенно у младших дочек. «Поэтому мы очень благодарны, что у них строгий учитель. И мы всегда на стороне учителя. Дети приходят: ”А нам сегодня влетело”. Значит, за дело!».
При этом младшая дочь Евгения Васильева хочет стать учителем. «Я думаю, это оптимальная профессия для девочек», - сказал он. Правда, заметил, что преобладание женщин в профессии — это тоже проблема. «Учителя - в основном женщины, и они воспитывают мальчиков «под себя». А будущего мужчину все таки должен воспитывать мужчина. Поэтому удивляться тому, что мальчики потом становятся инфантильными, нет необходимости. Мы сами формируем такое общество».
Поэтому нередко для детей с проблемным поведением, которым не усидеть на месте, лучшим учителем становится тренер. «Наказывать и требовать сидеть ровно бесполезно. Энергию надо куда-то перенаправить и в большей степени подойдет спортивное русло. Для таких детей лучшим воспитанием будет спортивное»,- считает он.
Евгений Васильев считает, что престиж к учительской профессии возвращается - благодаря патриотическому служению учителей. «Наши дети учатся в ППК, и мы с супругой восхищаемся их учителями - сколько они труда вкладывают в наших детей!».
При этом собеседник обращает внимание на проблему, которая, по его мнению, подрывает систему образования - современные дети перегружены: «Детей к концу образования просто начинает от него тошнить. Им уже не хочется работать. Собственно, это и порождает поколение зумеров сейчас. Дети не чувствуют ажиотажа, который был у нас в юности - поскорее бы закончить эту учёбу и работать! У них психоэмоциональное выгорание наступает через месяц после начала работы. Потому что у них нет запаса из юности. Мы со школы приходили, кинали портфель и шли играть. А мои дети возвращаются домой в 9 вечера. И им ещё делать уроки. Мне откровенно их жалко».
«Мы живем работой»
Директор гимназии №28 Ольга Замирская отмечает, что уровень доверия между семьей и школой растет. По её словам, подавляющее большинство родителей — около 80% — сегодня выступают надежными партнерами педагогов, понимая, что у обеих сторон общая задача: дать ребенку качественные знания и при этом не упустить вопросы воспитания.
Однако в школьной среде остается и «болевая точка» — адаптация молодых кадров. В гимназии №28 каждый второй учитель — вчерашний выпускник вуза. И именно они чаще всего сталкиваются с давлением со стороны родителей, которые порой забывают о субординации и пытаются диктовать педагогам свои правила.
Чтобы удержать молодежь в профессии, в гимназии выстроена целая система поддержки: от психологической помощи до наставничества опытных коллег. «Мы окружаем их вниманием, чтобы работа приносила радость, а не стресс», — делится директор.
И всё же, несмотря на трудности, люди остаются в школах не ради денег. Главный стимул — это «горящие глаза» учеников и радость от их маленьких, но важных побед.
«Никакие роботы не заменят учителя»
Руководитель гимназии №29 и учитель с более чем 20-летним стажем Елена Синева тоже отмечает, что несмотря на результаты соцопросов, положительные изменения по отношению к учителю в обществе заметны. «Если мы посмотрим социологические опросы, то часть россиян считает, что престиж профессии учителя снизился, и даже объясняет причины. Это низкая заработная плата, при этом высокая нагрузка и недостаток уважения со стороны детей и родителей. Однако же, я практикующий руководитель и учитель, хочу сказать, что всё равно в последнее время мы наблюдаем положительные сдвиги. Потому что отмечаем рост интереса к профессии среди выпускников высших учебных заведений именно педагогического направления», - заметила она. По ее словам, в этом году «беспрецедентное количество молодых специалистов поступило на работу в школы и сады».
Елена Синева отмечает и такую положительную тенденцию, как усиление взаимодействия с родителями: «Родительские комитеты становятся всё более активными. Например, в нашем учебном заведении появился ещё один общественный орган - Совет отцов. Папы принимают активное участие в жизни школы. Таким образом, мы тоже с семьями и с родителями сближаемся и понимаем, какие задачи воспитания у нас стоят, и тем самым поддерживаем престиж профессии учителя».
Важным инструментом решения кадрового вопроса Елена Синева считает целевые договоры, благодаря которым в гимназию на практику, а потом и на работу придут выпускники этого учебного заведения. «То есть мы сами себе создаём кадры. Учитель — это вообще профессия по любви. Поэтому если сейчас у детей, которые являются учениками школы, появляются мысли о том, чтобы прийти к профессии учителя, то у них есть сейчас отличный вариант попробовать себя в ней. А именно - обучаться в психолого-педагогических классах, где ребята знакомятся с профессией»,- говорит она.
«Учитель - всё-таки профессия общественная, мы всегда на виду. Воспитание человека основывается на личности учителя. “Воспитательная сила изливается только из живого источника человеческой личности“, - эти слова не мои, но они принадлежат любимому сердцу педагогу, русскому педагогу Константину Дмитриевичу Ушинскому. Я полностью с ним согласна, что никакой искусственный интеллект, никакие роботы, никакие онлайн-встречи не заменят живого общения учителя, ученика и родителя», - уверена Елена Синева.
«Учитель всегда был примером»
Победитель регионального конкурса «Учитель года -2026»,преподаватель русского языка и литературы гимназии №29 Вячеслав Новиков напомнил, что статус учителя и престиж профессии менялся в зависимости от времени.
«Отношение к учителям всегда было очень неоднозначным. С одной стороны, их уважали за знания, за мудрость, за тот опыт, который они передают. Но не всегда относились с тем почтением, которое учителя заслуживают, в силу своего опыта и знаний»,- отмечаете педагог. И приводит примеры из литературных произведений: «В XIX веке к учителям тоже достаточно неоднозначно относились. Если вспомнить «Дубровского», Маша, отмечая достоинства учителя-гувернёра, понимает, что он ей не ровня».
По словам Вячеслава Новикова, в начале XX века в литературе фиксируется рост уважения к учителю: «Вспомните, например, "Республику Шкид" или "Педагогическую поэму" Макаренко. Учитель стал знаковой фигурой. Рост уважения к педагогу, наверное, ещё сильнее появился в послевоенные годы, когда учитель-фронтовик пришёл в школу. Но с 70-х, 80-х годов вновь наметилось понижение этого статуса. Двухтысячные и сложное экономическое развитие тоже повлияли на то, что учитель вдруг стал менее уважаем. И, например, современные произведения, где образ учителя снижается, "Кто-то плачет всю ночь за стеною" или "Горький вкус мандаринов", показывают, что учителя тоже люди, но с какой-то не очень приятной стороны»,- замечает он.
По мнению Вячеслава Новикова, учитель должен быть образцом честности, доброты, отзывчивости, нравственности. И каждый педагог должен показывать это своим примером.
Помогают повысить престиж профессии и конкурсы профмастерства. «Когда родитель видит, что ребёнок учится у учителя, яркого, успешного, способного проявить себя не только на уроке, но и показать свой опыт другим учителям, это вызывает уважение. Родители детей из моего класса мною гордятся. Мне это очень приятно», - отмечает педагог.
Светлана Синцова
Фото из архива ПЛН