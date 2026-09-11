Сотрудница наркоконтроля предупредила псковских студентов об уголовной ответственности за закладки

В библиотеке «Родник» имени Станислава Золотцева сотрудник отдела профилактики управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Татьяна Виноградова провела беседу с учащимися Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса о последствиях употребления и распространения наркотиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Она рассказала молодым людям об административной и уголовной ответственности за употребление, распространение и хранение запрещённых наркотических веществ. Татьяна Виноградова уточнила, что административная ответственность за потребление запрещённых наркотических средств или отказ пройти медицинское освидетельствование на наркотическое опьянение наступает в России с 16 лет. Специалист объяснила, какие неприятные последствия влечёт за собой постановка на учёт по административным статьям, связанным с употреблением наркотиков. Она отметила, что это может негативно повлиять на профессиональную карьеру, даже если по этим статьям привлекли родственников.

Кроме того, сотрудник отдела профилактики Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД объяснила, что нельзя носить одежду с изображением растений, из которых производят наркотические вещества, поскольку закон приравнивает это к их пропаганде. Она рассказала, что за надписи на зданиях со ссылками, как приобрести наркотические вещества, одна пойманная в Пскове гастролёрша из Санкт-Петербурга получила 10 лет колонии. Специалист отметила, что есть статьи, по которым можно получить пожизненный срок и угодить в места лишения свободы в 14 лет.

Татьяна Виноградова добавила, что хозяин квартиры, где люди собираются, чтобы употреблять наркотики, также может попасть под уголовную ответственность за организацию наркопритона. Она подчеркнула, что закладчик выступает расходным материалом для наркомафии, а сами закладчики получают иногда и по 20 лет лишения свободы. Специалист рассказала, как ей больно видеть в коридорах Управления по контролю за оборотом наркотиков пристёгнутых к решётке молодых людей, которые только после задержания осознают, что разрушили свою жизнь, позарившись на «лёгкие» деньги. Закон также устанавливает уголовную ответственность за склонение к употреблению наркотиков.

Молодые люди узнали, куда можно анонимно обратиться, чтобы рассказать о том, что им предлагали попробовать запрещённые вещества или о том, что кто-то раскладывает наркотики. Завершая своё выступление, Татьяна Виноградова рассказала, где можно получить медицинскую помощь анонимно, если человек сам решил избавиться от наркозависимости.