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В Великих Луках начали ремонт тротуара на улице Винатовского

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Ремонт тротуара на улице Винатовского начался в Великих Луках. Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Александр Козловский / «ВКонтакте»

Участок находится рядом с общежитием Великолукской государственной сельскохозяйственной академии и одним из учебных корпусов инженерного факультета. Ежедневно по нему проходят студенты, преподаватели, сотрудники академии и жители ближайших домов.

«Жители обращали внимание на состояние тротуара. Разбитое покрытие создавало неудобства для пешеходов, а после дождей и в осенне-зимний период передвигаться здесь становилось особенно сложно. Для студентов и сотрудников академии это ежедневный маршрут — дорога на учебу и работу, поэтому хороший и безопасный тротуар здесь действительно необходим», — отметил Александр Козловский.

По словам Александра Козловского, вопрос ремонта вместе с коллегами удалось проработать с городскими службами. Сейчас на участке уже ведутся работы.

«Важно, чтобы такие обращения не оставались без внимания и постепенно находили решение», — подчеркнул Александр Козловский.

Подобные обращения поступают не только из Великих Лук, но и из других муниципалитетов Псковской области. По словам депутата, они учитываются в работе в рамках Народной программы «Единой России» и по возможности решаются совместно с местными властями.

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Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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