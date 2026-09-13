Фонды сельских библиотек трех округов Псковской области обновились

К новому учебному году сельские библиотеки Усвятского, Красногородского и Пыталовского муниципальных округов пополнились произведениями для внеклассного чтения, литературой из школьной программы и познавательными изданиями, сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем канале в мессенджере Мах.
Фото: Александр Козловский / Мах
На этот раз инициативу поддержали активисты «Единой России» и неравнодушные жители поселка Дедовичи.
Как отметил депутат Госдумы, особенно важно, что книги, которые уже были прочитаны в одной семье, продолжают свою жизнь и становятся полезными другим детям: так формируется добрая традиция — делиться не только вещами, но и знаниями, впечатлениями, любовью к чтению.
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