 
Общество

Фонды сельских библиотек трех округов Псковской области обновились

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К новому учебному году сельские библиотеки Усвятского, Красногородского и Пыталовского муниципальных округов пополнились произведениями для внеклассного чтения, литературой из школьной программы и познавательными изданиями, сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем канале в мессенджере Мах.

Фото: Александр Козловский / Мах

«Фонды сельских библиотек особенно нуждаются в постоянном обновлении. И здорово, когда в этом помогают не только учреждения и организации, но и сами жители», — добавил парламентарий.

На этот раз инициативу поддержали активисты «Единой России» и неравнодушные жители поселка Дедовичи.

Как отметил депутат Госдумы, особенно важно, что книги, которые уже были прочитаны в одной семье, продолжают свою жизнь и становятся полезными другим детям: так формируется добрая традиция — делиться не только вещами, но и знаниями, впечатлениями, любовью к чтению.

«За каждой такой книгой — возможность для ребенка открыть новый мир, познакомиться с любимыми литературными героями, узнать что-то новое и просто провести время с хорошей книгой. Благодарю всех, кто поддержал сельские библиотеки. Это вклад не только в их фонды, но и в образование, развитие и будущее наших детей. Ведь интерес к книге, который появился в детстве, нередко становится основой стремления учиться, узнавать новое и развиваться всю жизнь», — заключил Александр Козловский.

 

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Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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